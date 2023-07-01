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В Приднестровье стартовала уборка зерновых

В Приднестровье стартовала уборка зерновых

Приднестровские сельхозпроизводители приступили к уборке зерновых культур первой группы. В текущем году аграриям предстоит убрать более 120 тысяч гектаров зерновых колосовых и зернобобовых культур, в том числе 78 тысяч гектаров озимой пшеницы, сообщает newspmr.com

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики представило оперативную информацию о ходе уборочной кампании. Согласно данным территориальных управлений сельского хозяйства, на сегодня в республике убрана треть уборочной площади озимого ячменя с урожайностью более 40 центнеров с гектара.

Не отстает по уровню урожайности озимая пшеница. Обкосы полей с озимой культурой тоже показали урожайность более 40 центнеров с гектара.

Началась уборка зернового гороха. Сельхозпроизводители убрали порядка четверти уборочной площади с урожайностью около 34 центнеров с гектара посевов. Намолочено более 2 тысяч тонн.

В хозяйствах южных регионов, Григориопольский и Слободзейский районы, землепользователи приступили к уборке озимого рапса.

Также овощеводы республики убирают картофель, зеленый горошек, лук, свеклу, огурцы, капусту белокочанную и другие овощные культуры. Картофеля собрано более 100 тонн, лука – более 300 тонн.

В садоводческих хозяйствах продолжается уборка косточковых культур. Собрано порядка 230 тонн черешни, 140 тонн вишни, 15 тонн абрикоса.

Ягодники рапортуют о сборе более 300 тонн клубники. Предстоит уборка малины и ежевики.

  • Сегодня, 08:13
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