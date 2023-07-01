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МВД подвело итоги операции «Внимание: пешеход!»

МВД подвело итоги операции «Внимание: пешеход!»
фото: mvdpmr.org

Профилактическое мероприятие прошло на территории Приднестровья с 26 по 29 июня.

В рамках операции сотрудники ГАИ напоминали водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения и мерах безопасности.

Всё элементарно просто:

– водителям не следует в пути отвлекаться от управления транспортом;
– необходимо выбирать безопасную скорость движения;
– если пешеход появился на зебре, остановиться и пропустить его.

Пешеходам надлежит переходить проезжую часть в строго установленных местах: по зебре. На регулируемых перекрёстках – на разрешающий сигнал светофора. Пересекать проезжую часть можно только под прямым углом.

Об этом и не только автоинспекторы регулярно напоминают всем участникам дорожного движения, а ещё раздают памятки, световозвращающие элементы.

Нарушителей правил дорожного движения милиционеры привлекали к ответственности. В их числе больше 40 водителей, которые не пропустили пешеходов на зебре. Им придётся заплатить штраф, также как и 62 пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленных местах.

Сотрудники ГАИ призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и помнить: дорога ошибок не прощает.
  • Сегодня, 08:23
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