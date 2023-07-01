В Слободзее 61-летний мужчина попал в больницу после отравления продуктами горения в результате пожара в пятиэтажке. Инцидент произошел 3 июля в пять часов вечера в квартире на первом этаже.
Правоохранители установили, что мужчину в квартире заперла его 59-летняя сожительница, когда уходила на работу. Оставшись один, он распивал спиртное и курил. В какой-то момент произошло возгорание, сообщила пресс-служба МВД ПМР
Пламя заметили соседи, один из них выбил окно и проник в помещение, чтобы спасти находившегося там мужчину.
По причине сильного задымления вернуться назад тем же путём не получилось. При этом входная металлическая дверь была закрыта на замок. Оба мужчины оказались заблокированными. Всего через пять минут пожарный расчёт был на месте. Первое звено в аппаратах сжатого воздуха по лестнице проникло в окно для тушения очага.
Одновременно с этим сотрудники второго звена при помощи лома взломали входную дверь и обнаружили двух пострадавших. 61-летний мужчина был без сознания. Мужчину доставили в реанимационное отделение Слободзейской центральной районной больницы. Второй человек от медицинской помощи отказался.
Было установлено, что пожар произошел в помещении площадью 20 кв.м. На его локализацию понадобилось не более 10 минут. Огнём уничтожена одна комната, где был очаг возгорания, и личные вещи. Закопчены стены соседнего помещения. Инспектор Госпожнадзора установил: причина пожара - неосторожность при курении.