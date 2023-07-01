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В Великобритании разрешат «водную кремацию» умерших

В Великобритании разрешат «водную кремацию» умерших

По информации, опубликованной в газете The Guardian, в Великобритании скоро будет введен новый способ похорон, который называется «водная кремация». Этот метод заключается в растворении тела в специальном мешке, помещенном в щелочную воду с температурой 160 градусов.

В конце этого года такой способ похорон станет легальным в Великобритании. Это будет первое новшество в области погребения с 1902 года, когда был принят Закон о кремации. Новый метод получил название «Кипяток в мешке», пишет Общественная служба новостей.

В большинстве штатов США, Канады и Южной Африки уже разрешена подобная практика. Например, ее использовали для похорон архиепископа Десмонда Туту, который умер в прошлом году.

В Великобритании этот метод также разрешен, но его использование было ограничено до проверки безопасности сброса полученного раствора в канализацию.

Этот метод погребения, известный своим низким углеродным следом (примерно в два раза меньше, чем при традиционной кремации на газовом топливе), позволяет сохранить только кости, которые затем измельчаются и возвращаются семье, как и кремированный пепел.

Поддерживающие этот метод называют его «более аккуратным к телу и экологически более дружественным». Крупнейшая ритуальная служба Великобритании — co-op Funeralcare, вероятно, начнет предлагать этот метод в северо-восточной части Англии, где уже есть необходимое оборудование. Компания Northumbrian Water дала разрешение на сброс полученной воды обратно в канализацию, как делают прачечные.

Опрос показал, что почти никто из британцев ранее не слышал о таком методе, однако после объяснения его сути чуть менее трети готовы принять его во внимание.
  • Вчера, 17:26
  • DTV
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