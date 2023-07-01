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На Тайване рассказали, сколько получила Лиз Трасс за визит на остров

На Тайване рассказали, сколько получила Лиз Трасс за визит на остров

Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс получила за пятидневный визит на Тайвань 3,58 млн новых тайваньских долларов (около $115 тыс.). Об этом 3 июля сообщила газета Taiwan News.

По данным издания, эта сумма была задекларирована Трасс в британском парламенте в качестве дохода от поездки.

Несмотря на то что визит проходил по приглашению внешнеполитического ведомства острова, большую часть денег британский политик получила от тайваньского аналитического центра Prospect Foundation - он заплатил Трасс за ее четырехчасовое выступление на одном из мероприятий 3,16 млн новых тайваньских долларов (около $101 тыс.), сообщает ТАСС

Как отмечает газета, визит на Тайвань стал наиболее прибыльной деловой поездкой Трасс в 2023 году, опередив другие регионы мира с большим отрывом.

В марте экс-премьер посетила один из университетов Японии, получив за выступление продолжительностью два часа около $7 тыс. За аналогичное по времени мероприятие в Швейцарии экс-глава кабинета заработала еще $38,2 тыс., а выступление продолжительностью четыре часа в Индии принесло ей около $73 тыс.

В то же время Taiwan News указывает, что Трасс нельзя назвать самым "дорогостоящим" спикером из числа бывших британских премьеров. Например, Тереза Мэй (возглавляла правительство с 2016 по 2019 год) в прошлом году в среднем зарабатывала $23,9 тыс. за час выступления, а Трасс - $14,8 тыс.
  • Вчера, 17:52
  • DTV
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