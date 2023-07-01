Телекоммуникационный оператор Приднестровья компания «Интерднестрком» завершает технический переход на новый стандарт связи. В представительстве фирмы рассказали о причинах и целях внедрения новой технологической платформы.
По словам представителя компании Олега Калинкова, на новый стандарт уже перешли больше 90 процентов абонентов. Отслужившую сеть CDMA постепенно начнут отключать, сообщает NewsPMR.Com
«Мы фактически приближаемся к заключительному этапу перевода нашего абонентского кластера на новую технологическую платформу. Большинство пользователей уже осуществили переход на новые линейки тарифов. Ожидаем, что оставшиеся группа абонентов в ближайшие недели также завершит этот процесс», - сообщил Олег Калинков.
Полный переход на сеть четвертого поколения в республике подходит к своему завершению. В компании перечислили цели, которые будут этим достигнуты:
1. Переход на новый международный стандарт позволяет соответствовать современной международной телекоммуникационной среде. Благодаря стандартизированной технологии LTE. «Интерднестрком» становится членом международной части операторов.
2. Качество связи, уровень покрытия и доступность услуг становится более эффективными.
3. Расширяются опциональные возможности сети, появляются важнейшие современные сервисы, роуминговые преимущества. В целом, это позволит абонентам получить от мобильной технологии дополнительные ресурсы.
4. Закрытие сети CDMA позволит отказаться от оборудования, которое не производится и становится труднодоступным. Закрыв работу стандарта CDMA, компания сможет сэкономить на эксплуатационных расходах, которые приходится тратить на параллельное содержание старой сети. Это скажется на снижение стоимости услуг для конечного пользователя, увеличением объема голосового и интернет трафика в тарифных группах.
«Именно поэтому мы стараемся и призываем нашего абонентскую аудиторию, не перешедшую на новые тарифные планы, поторопиться с обращением в наши Центры связи. В течение года мы активно и неоднократно информировали абонентов об этой необходимости, смещали срок перехода. Но сейчас уже ситуация просто обязывает», - заявил Олег Калинков.
В компании напомнили, что для более удобного процесса перехода в течение июля будет производиться поэтапное отключение сети CDMA, но это не означает что можно еще отсрочить поход в Центр связи.
«Просим наших абонентов проявить более активную позицию, Сейчас перед компанией стоит главная стратегическая задача уменьшить стоимость услуг мобильной связи уже в ближайшее время», - сообщили в СЗАО «Интерднестрком».