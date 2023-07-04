МВД напоминает гражданам о том, что адресная табличка на доме должна быть обязательно. Это необходимо для экстренных служб, врачей скорой, пожарных, милиционеров, чтобы они не теряли время на поиск нужного дома.
Табличка должна быть на видном месте, с указанием названия улицы и номера строения. Это требование прописано в правилах благоустройства городов и районов. Об этом сотрудники карантинно-экологической милиции постоянно напоминают жителям частных домов, руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
«Как правило на одной улице в среднем три дома без адресных табличек. Этот вывод основан на собственных наблюдениях. Нарушения есть и в сёлах, и в частном секторе в пределах городской черты», – пояснили инспекторы карантинно-экологического отделения УВД г. Бендеры.
Номер дома, название улицы должны быть читаемы. Их должно быть видно издали, в тёмное время суток и во время передвижения на автотранспорте.
«Только покрасили забор, не успели прибить табличку, нет денег на номерную табличку – это лишь часть отговорок, которые придумывают собственники.
Однако это никоим образом не освобождает от административной ответственности. Согласно статье 6.22 КоАП ПМР штрафные санкции могут быть свыше 1 000 рублей для граждан и более 3 500 рублей ПМР для должностных лиц», - уточнили в ведомстве.