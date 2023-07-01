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МИД РФ: Для продления зерновой сделки нет оснований

МИД РФ: Для продления зерновой сделки нет оснований

В текущих условиях при нынешней позиции Запада и молчании ООН нет оснований для продления зерновой сделки после 17 июля. Об их отсутствии сообщается в заявлении на сайте МИД России.

"Из пяти "системных" задач, решение которых позволило бы устранить препятствия, - переподключение Россельхозбанка к SWIFT, запчасти для сельхозтехники, реанимирование аммиакопровода Тольятти - Одесса, транспортная логистика и страхование, "размораживание" активов) - первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса в отношении двух оставшихся не просматривается", - заявили в ведомстве.

В министерстве также в очередной раз отметили, что основная часть транспортируемых по зерновому коридору попадает в богатые страны, а беднейшие государства получили лишь 2,6% грузов, сообщает РБК

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что целью зерновой сделки было оказание помощи нуждающимся странам, но она превратилась в «коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые страны». В министерстве добавили, что «результатами» усилий ООН стали сюжеты с подрывом аммиакопровода Тольятти — Одесса и безвозмездными поставками российских минеральных удобрений беднейшим странам.

«Руководство ООН тем не менее хранит молчание по обоим этим неудобным сюжетам. На Западе при этом публично заявляют о том, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может», — говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что российская сторона прилагает необходимые усилия, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока сделки.

Сделку не раз продлевали, но Москва все это время подчеркивала, что не все договоренности выполняются. В частности, Россельхозбанк так и не подключили к SWIFT. По данным The Financial Times, российская сторона предлагала создать «дочку» банка, которую могли бы подключить к системе SWIFT, и в Евросоюзе обсуждают такой вариант.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в таком случае «будет реагировать очень жестко, о чем знают партнеры». Министр исключил уступки России для сохранения зернового коридора.

В свою очередь в ООН говорят, что приложили «значительные усилия», чтобы добиться от США, Великобритании и Евросоюза исключений из санкций против России, касающихся экспорта сельхозпродукции.
  • Вчера, 18:32
  • DTV
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