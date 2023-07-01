С 4 июля на территории Приднестровья действует режим ограничения движения.
При повышении дневной температуры воздуха свыше 29 градусов по Цельсию в период с 10:00 до 20:00 запрещается движение по автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием грузовых транспортных средств, общая фактическая масса которых превышает 20 тонн, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Исключение предусмотрено для большегрузов, убирающих урожай, вывозящих бытовой мусор, перевозящих скоропортящиеся продукты, животных, опасные грузы, стройматериалы, а также задействованных в ремонтно-восстановительных работах.
Информация об окончании действия режима ограничения движения будет передана гидрометцентром в дежурные части МВД и управления ГАИ.
В случае отсутствия таковой водители руководствуются периодом времени, указанным на знаке с дополнительной информацией 8.5.5 «Время действия с 10:00 до 20:00».