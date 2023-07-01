Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики утвержден и введен в работу Перечень медицинских противопоказаний, препятствующих допуску к работе лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, сообщает NewsPMR.Com
В перечень медицинских противопоказаний включены:
1. Врожденные аномалии органов с выраженной недостаточностью их функций.
2. Органические заболевания центральной нервной системы со стойкими выраженными нарушениями функций.
3. Хронические психические заболевания и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному диспансерному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах, эпилепсия с пароксизмальными расстройствами (в случаях выраженных форм пограничных психических заболеваний, вопрос о пригодности решается комиссией психоневрологического учреждения индивидуально).
4. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций.
5. Злокачественные новообразования (после проведенного лечения вопрос может решаться индивидуально, при отсутствии абсолютных противопоказаний).
6. Все заболевания (во всех стадиях) системы крови (в том числе кроветворных органов).
7. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения.
8. Хронические болезни легких с выраженной легочно-сердечной недостаточностью.
9. Бронхиальная астма тяжелого течения с выраженными функциональными нарушениями дыхания и кровообращения.
10. Активные формы туберкулеза любой локализации.
11. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с хроническим рецидивирующим течением и наклонностью к осложнениям.
12. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
13. Хронические болезни почек с явлениями почечной недостаточности.
14. Коллагенозы.
15. Болезни суставов со стойкими нарушениями их функций, мешающие выполнению обязанностей по профессии.
16. Беременность и период лактации.
17. Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся маточными кровотечениями.
Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики утвержден и введен в работу Порядок проведения обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) лиц, не достигших возраста 18 лет, при приеме на работу (в том числе сезонную) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, не достигших возраста 18 лет.
Документ разработан в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), несчастных случаев и обеспечения безопасности труда лиц, не достигших возраста 18 лет, определения соответствия состояния здоровья несовершеннолетних работников поручаемой им работе и своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний.
Согласно нормативу:
Обязательные предварительные медосмотры (обследования) несовершеннолетних при поступлении на работу (в том числе сезонную) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья кандидата поручаемой ему работе.
Обязательные периодические медосмотры (обследования) несовершеннолетних работников проводятся с целью: - динамического наблюдения за состоянием здоровья, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), несчастных случаев и обеспечения безопасности труда; - выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы; - своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности.
Несовершеннолетние работники проходят обязательные периодические медосмотры (обследования) ежегодно в предусмотренном объеме. В соответствии с медицинскими рекомендациями они могут проходить внеочередные медосмотры (обследования).
Обязательные предварительные (периодические) медосмотры (обследования) кандидатов проводят государственные лечебно-профилактические учреждения, а также иные медицинские организации, имеющие лицензию на указанный вид деятельности, на основании заключенного договора.
Обязательный предварительный (периодический) медосмотр (обследование) включает: - медицинский осмотр врачом-терапевтом (врачом общей врачебной практики или врачом-педиатром); - медицинский осмотр врачом-психиатром; - медицинский осмотр другими специалистами (при наличии показаний); - лабораторные и функциональные исследования (общий анализ крови, флюорография).
Обязанности работодателя при проведении мед (обследований) несовершеннолетних работников: - инициатива организации предварительных при поступлении на работу и периодических в процессе работы медицинских осмотров лиц декретированного контингента возлагается на работодателя; - запрещается допуск работодателя к работе несовершеннолетних работников (кандидатов), не прошедших медосмотр или при наличии у них медицинских противопоказаний; - при уклонении несовершеннолетних работников от прохождения медосмотров (обследований) или невыполнения ими медицинских рекомендаций, выдаваемых Комиссиями по результатам проведения медосмотров, работодатель обязан отстранить таких несовершеннолетних работников от работы.