Отменено решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, позволяющее гражданам Украины находиться на территории Республики Молдова более 90 дней без подтвержденного правового статуса, сообщает ipn.md
Вместо этого, украинские беженцы имеют возможность обратиться в Генеральный инспекторат по миграции и быстро оформить молдавский документ, удостоверяющий личность, необходимый для получения юридического статуса на территории Республики Молдова.
Об этом заявила госсекретарь МВД Жана Костаки в ходе публичных дебатов „Сложности при предоставлении временной защиты украинским беженцам. Как их можно преодолеть?”, организованных Информационным агентством IPN.
Согласно исключениям из законодательства Республики Молдова, в период чрезвычайного положения украинские граждане могли находиться на территории Республики Молдова, не будучи обязанными иметь юридический статус. Госсекретарь Министерства внутренних дел предупреждает, что это исключение было отменено. Соответственно, чтобы воспользоваться социальными услугами и помощью государства Республика Молдова, украинским беженцам предлагается оформить документ, удостоверяющий личность.
„В мирное время любому лицу, въезжающему на территорию Республики Молдова с территории Украины, разрешалось находится в стране, ничего не требуя от государства, 90 дней. Это было основное правило. Учитывая огромное количество людей, которые приезжали в первые месяцы после начала войны, у государства не было решения для предоставления каких-то документов, удостоверяющих личность, такому количеству людей. Это означало, что у нас было бы очень большое количество людей, нарушающих закон о режиме проживания, если бы они не просили убежища или вида на жительство в трудовых целях. С законодательной точки зрения, недопустимо было иметь на территории Республики Молдова столько людей, правовой статус которых не был регулирован. Чтобы не создавать паники среди перемещенных лиц из Украины, мы оставили им моральное право проанализировать свои перспективы, либо они уезжают в ЕС, либо возвращаются в Украину, либо остаются в Республике Молдова. Вот почему мы абстрагировались от этих 90 дней в период чрезвычайного положения. Никто не знал, что это исключительное состояние продлится и сегодня”, - сказала госсекретарь Министерства внутренних дел Жана Костаки.
Согласно решению молдавских властей, после принятия в мае решения КЧС, граждане Украины могут проживать на территории Республики Молдова всего 90 дней, но если они захотят продлить срок своего пребывания в Республике Молдова, они обязаны будут получить какой-либо правовой статус.
„Мы предоставили им возможность проживать на территории Республики Молдова без местного удостоверения личности в период чрезвычайного положения. Это было исключение от закона, но оно истекло. В течение 30 минут лица могут получить в Генеральном инспекторате по миграции удостоверение личности и продолжать жить на территории Республики Молдова на тех же условиях, что и все граждане. Распоряжением КЧС от 10 мая были отменены исключения из действующего законодательства. То есть отступления, направленные на то, чтобы украинские беженцы могли проживать в Республике Молдова без документов”, - пояснила Жана Костаки.
Госсекретарь МВД заверяет, что обладая минимальным набором документов, с возможностью онлайн-программирования, граждане Украины могут быстро оформить документ, удостоверяющий личность, необходимый для законного пребывания на территории Республики Молдова. Для получения дополнительной информации по этой теме гражданам Украины рекомендуется посетить официальный сайт www.dopomoga.gov.md.
„Удостоверение личности - это своего рода местное удостоверение личности. Чтобы избежать очередей и дать возможность работать по расписанию, мы предоставляем возможность записаться в интернете для фактического собеседования с инспектором Генерального инспектората по миграции. Условия очень простые. Необходимо идентифицироваться с украинским паспортом. Важно, чтобы человек мог показать где живет, и речь идет не о прописке, а о месте, которое человек имеет для проживания”, - сказала государственный секретарь Министерства внутренних дел.