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Приднестровский спортсмен сдвинул с места 7-тонный грузовик
Категория:
Новости дня
фото: скрин видео
Силач из Днестровска Александр Бытов в Москве сдвинул с места 7-тонный грузовик. Это был силовой экстрим – соревнования «Богатырские игры». Приднестровский спортсмен пришел посмотреть на шоу и неожиданно стал участником турнира.
скрин видео
Подробности - в сюжете Первого Приднестровского:
Сегодня, 11:26
DTV
Просмотров: 11
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