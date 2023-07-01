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Приднестровский спортсмен сдвинул с места 7-тонный грузовик

Приднестровский спортсмен сдвинул с места 7-тонный грузовик
фото: скрин видео

Силач из Днестровска Александр Бытов в Москве сдвинул с места 7-тонный грузовик. Это был силовой экстрим – соревнования «Богатырские игры». Приднестровский спортсмен пришел посмотреть на шоу и неожиданно стал участником турнира.

Приднестровский спортсмен сдвинул с места 7-тонный грузовик
скрин видео

Подробности - в сюжете Первого Приднестровского:

  • Сегодня, 11:26
  • DTV
  • Просмотров: 11
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