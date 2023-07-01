Dnestr.TV

 
0

Арест на имущество – через суд

Арест на имущество – через суд

Внесены изменения в статью 155 Уголовно-процессуального кодекса, которая касается наложения ареста на имущество. Законопроект инициировал Прокурор ПМР. Депутаты Верховного Совета поддержали инициативу во втором окончательном чтении, приняв поправки уточняющего характера, сообщает пресс-служба ВС ПМР

Парламентарии согласились с мнением Анатолия Гурецкого, что следователь имеет право наложить арест на имущество обвиняемого или подозреваемого только по постановлению суда. Такая практика действует в России, и она защищает конституционные права граждан, отмечается автором.

Теперь в Уголовно-процессуальном кодексе будет регламентировано, что следователь перед тем, как наложить арест на имущество, должен направить соответствующее ходатайство в суд. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суду нужно указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

По предложению депутатов Комитета по законодательству закреплена норма о том, что копию постановления о наложении ареста должны получить профильные органы госвласти и человек, на имущество которого наложен арест. Копия должна быть направлена максимум на следующий день после принятия решения.

Принятый депутатами закон вступит в силу спустя 14 дней после подписания и официального опубликования.
  • Сегодня, 13:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна