Внесены изменения в статью 155 Уголовно-процессуального кодекса, которая касается наложения ареста на имущество. Законопроект инициировал Прокурор ПМР. Депутаты Верховного Совета поддержали инициативу во втором окончательном чтении, приняв поправки уточняющего характера, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Парламентарии согласились с мнением Анатолия Гурецкого, что следователь имеет право наложить арест на имущество обвиняемого или подозреваемого только по постановлению суда. Такая практика действует в России, и она защищает конституционные права граждан, отмечается автором.
Теперь в Уголовно-процессуальном кодексе будет регламентировано, что следователь перед тем, как наложить арест на имущество, должен направить соответствующее ходатайство в суд. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суду нужно указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.
По предложению депутатов Комитета по законодательству закреплена норма о том, что копию постановления о наложении ареста должны получить профильные органы госвласти и человек, на имущество которого наложен арест. Копия должна быть направлена максимум на следующий день после принятия решения.
Принятый депутатами закон вступит в силу спустя 14 дней после подписания и официального опубликования.