На площадке Правительства прошел расширенный диалог с общественностью. К нему присоединились главы Минфина Алена Рускевич, Минсоцзащиты Елена Куличенко и Минсельхоза Олег Дилигул, руководство Минэкономразвития, а также директор Госналоговой службы и начальник Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды.
К слову, во встрече с руководством высшего органа исполнительной власти приняло участие более двадцати членов Общественной палаты. В центре обсуждения вопросы, касающиеся господдержки крестьянско-фермерских хозяйств, развития мелиоративного комплекса, сбыта молока мелкими производителями, а также возобновление Программы обеспечения жильем защитников Приднестровья, передаёт пресс-служба Правительства ПМР
Особое внимание уделили мерам поддержки КФХ. Именно такой вид деятельности является важнейшим звеном в социальной сфере, обеспечивающим развитие сельских поселений и местных жителей рабочими местами. Согласно аналитической справке, представленной Председателем Слободзейского территориального отделения ОНФ Владимиром Гуменским, сегодня соответствующие хозяйства сталкиваются со многими проблемами. К ним можно отнести: сложности с документооборотом, сбыт плодоовощной продукции, низкий уровень материально-технического обеспечения.
Профильный министр Олег Дилигул напомнил всем присутствующим о государственной помощи, которая сегодня оказывается КФХ. Среди них – освобождение от выплаты земельного налога в первый год деятельности в стопроцентном объеме, во второй год – 75%, в третий – 50%.
«Иная форма хозяйствования таких преференций не имеет вообще. Предположим, ООО, которое имеет в пользовании 20 гектар, у него никаких освобождений нет, а у КФХ есть», – отметил Председатель Правительства Александр Розенберг.
Также мерами поддержки являются освобождение от налога на землю и высаженные земельные участки при проведении раскорчевки и высадки многолетних насаждений соответственно. Льготный тариф 0,7 рублей на полив полей, дотации на молоко в размере 1 рубль на килограмм. И таких мер, помогающих крестьянско-фермерским хозяйствам на первоначальном этапе, немало, отметил глава Минсельхоза.
В этом году в рамках Фонда развития предпринимательства на цели льготного кредитования из средств республиканского бюджета предусмотрено более 17 млн рублей.
«На сегодняшний день механизм льготного кредитования крестьянско-фермерских хозяйств успешно реализуется. По состоянию на 3 июля зафиксировано порядка 12 договоров, – доложила о положении дел министр финансов Алена Рускевич и дополнила. – Что касается дотации на молоко, также эта мера господдержки активно используется и реализуется государством. Более того, ежегодно отмечен прирост по данному направлению».
Чтобы повысить эффективность деятельности КФХ, представители Совета считают необходимым создание профильного общественного органа, который бы занимался развитием отрасли малого бизнеса и помогал в организации работы хозяйств. Дело в том, что на начальном этапе новые субъекты АПК не имеют представления о ведении малого бизнеса и попросту не знают с кем взаимодействовать.
В этом направлении Премьер поручил Минсельхозу проработать данный вопрос и провести разъяснительную беседу с руководителями хозяйств по всем районам республики, проинформировать их о возможных мерах государственной поддержки. Также рассматривается возможность создания соответствующей Ассоциации при СПАПП.
В рамках встречи затронули и проблему сбыта молока мелкими производителями. На данный момент отрасль молочного животноводства сохраняет лидирующую позицию, наращивая надой молока в 2,5 раза в сравнении с 2013 годом. Увеличились и объемы, сданные на промышленную переработку. Так, если в 2018 году ТМК было переработано 17,5 тонн молока, то аналогичный показатель в 2022 году – 21,8 тонны.
Из-за слабой кормовой базы и отсутствия постоянного ветеринарно-санитарного контроля молоко из частного сектора часто имеет качество значительно ниже, чем то, что поступает из КФХ. Кроме того, оно порой собирается от двух-трех доек. В результате сырье поступает на молочные заводы повышенной кислотностью и бактериальной обсемененностью. Чем четче соблюдается весь технологический процесс, тем выше качество получаемого молока, а значит, и цена на него.
Многие жители сел сегодня содержат скот не столько для удовлетворения личной потребности в молоке и молочных продуктах, сколько для получения дополнительного дохода от их реализации. В таком случае Премьер видит необходимость в формировании КФХ. Поскольку гарантией реализации цельного коровьего молока является наличие договорных отношений с молочным комбинатом, а они возможны только при ведении крестьянско-фермерского хозяйства.
Далее говорили об аварийном состоянии плавучей головной станции в селе Выхватинцы. Напомним, на прошлой неделе Глава Правительства в рамках рабочего визита в Рыбницкий район посетил данную ГНС и оценил ситуацию на месте. К ее ремонту привлекут Бендерский речной порт. Необходимо отметить, что проведение ремонтно-восстановительных работ на головной насосной станции запланировано в рамках реализации ГЦП «Развитие мелиоративного комплекса на 2022-2026 годы». Необходимые для этого средства включены в смету соответствующего Фонда на 2024 год.
Также представители Общественной палаты считают необходимым возобновление программы по обеспечению жильем участников боевых действий по защите Приднестровья. Исполнительный орган власти одобрил данное предложение. В соответствии с внесенными правками будет разработан новый документ.
В завершении дискуссии Председатель Общественной палаты Владимир Ладункин поблагодарил Правительство за тесное взаимодействие в решении актуальных проблем населения республики.