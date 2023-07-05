Подсудимый, пытавшийся бежать из-под стражи в Шевченковском районном суде Киева, погиб, подорвав себя, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Ранее в среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники, сообщает РИА Новости
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, взорвано неустановленное взрывное устройство.
Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв. В офисе генпрокурора сообщили о двух пострадавших правоохранителях. По факту попытки побега подсудимого из-под стражи возбуждено уголовное дело.
"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов спецподразделения. Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", - написал Клименко в своем телеграм-канале.
В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения.
Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов.
Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".