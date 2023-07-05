Приднестровский республиканский банк (ПРБ) получил право собирать информацию о долговой нагрузке физических лиц. Пакет соответствующих законопроектов принят Верховным Советом ПМР во втором чтении, сообщает пресс-служба Парламента
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, под долговой нагрузкой понимается процент, который человек тратит из своего дохода на выплату уже полученных кредитов.
«Мы видим, что сегодня очень активно развивается кредитование различных направлений, - отметил председатель комитета Верховного Совета ПМР по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун. – Это и потребительское кредитование, когда граждане могут приобретать бытовую технику. Это и кредитование для приобретения жилья. Законодательство не ограничивает возможности человека получать средства в одном банке, в другом, в третьем. Безусловно, это может привести к тому, что рано или поздно такой заемщик не сможет выполнять свои кредитные обязательства и денежные средства не будут возвращены банковскому сектору. Учитывая опыт, который есть в Российской Федерации и в других странах, мы сегодня наделили центральный банк Приднестровской Молдавской Республики правом собирать информацию, рассчитывать показатель долговой нагрузки и предоставлять эту информацию коммерческим банкам ПМР».
Как отметил Виктор Гузун, подобная информация поможет специалистам коммерческих банков оценивать кредитную историю потенциального заемщика и решать, сможет ли он с учётом его доходов вовремя выплатить полученный кредит.
«Такой механизм во всём мире позволяет минимизировать риски коммерческих банков, для того чтобы люди не набирали кредиты и потом, не выполнив свои обязательства, были вынуждены реализовать своё имущество, в том числе квартиры и дома, - подчеркнул Виктор Гузун. - С одной стороны, это будет элемент контроля, безусловно, а с другой некое подспорье гражданам, для того чтобы они, не обладая знаниями, не совершали неправильных шагов».
Парламентарий отметил, что принятые законы дают банку право лишь собирать, передавать информацию и рассчитывать размер долговой нагрузки. Подробный механизм, включая методику расчета и предельный размер долговой нагрузки, при котором коммерческие банки должны воздержаться от выдачи кредита, будет установлен нормативным актом центрального банка ПМР.