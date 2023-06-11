По информации адвоката Никиты Чекмана, представляющего интересы Украинской православной церкви (УПЦ), власти Украины захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры. Как информирует ТАСС, юрист опубликовал видео и фотографии, на которых видно, что полиция, включая сотрудников спецподразделения в красных беретах, оцепила помещения и не позволяет людям подойти к ним. Представитель УПЦ на видео сообщил о захвате корпусов и призвал прихожан приехать в монастырь.
Чекман уточнил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при помощи полиции уже вскрыли замки и проникли в 70-й корпус. По его словам, власти не имеют законных оснований для таких действий.
"В Киево-Печерской лавре представители заповедника с помощью силовиков опломбируют здания монастыря. Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ", - говорится в сообщении в Telegram-канале церкви.
Также опломбированы двери 69-го корпуса. В УПЦ подчеркнули, что "выселение монахов, безосновательное опломбирование и ограничение доступа к помещениям содержит признаки уголовного правонарушения". "Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", - заявили в УПЦ.
Администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" ограничила доступ посетителей в нижнюю часть лавры, где располагается действующий монастырь канонической УПЦ и пещеры с мощами подвижников.
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, одного из старейших монастырей в России и Украине, обострилась в конце марта, когда украинские власти односторонне расторгли договор аренды с УПЦ и потребовали, чтобы монахи покинули монастырь. Монахи отказались выполнить незаконные требования, и обе стороны обратились в суд.
Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что на территории заповедника Киево-Печерская лавра будет открыт музей гетмана Мазепы, сообщала gazeta.ru
Министр отметил, что гетман Мазепа вносил в лавру крупные пожертвования, а 325 лет назад на территории заповедника была освящена церковь Всех Святых, построенная на его средства, и теперь Минкультуры Украины намерено ее восстановить, чтобы «сохранить бесценный вклад гетмана в историю украинского народа».
«Вполне логичным является создание на базе заповедника музейного центра «Гетман Иван Мазепа и его эпоха», — заявил Ткаченко.