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Шахматист из Тирасполя показал лучший результат на турнире в Румынии
Фото: t.me/radio1pmr
Соревнования среди любителей шахмат всех возрастов «Приморский трофей» в 32-й раз провели в городе Эйфорие-Норд (Румыния). В OPEN турнире 93 шахматиста играли по швейцарской системе в 9 туров.
От Приднестровья участвовали воспитанники Тираспольской СДЮШОР № 3 и рыбничанин Александр Скурту, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.
Мастер ФИДЕ Сергей Гостев из Тирасполя показал лучший результат, набрав 8 очков.
12-летний Дмитрий Губин занял 6-е место, среди сверстников он оказался лучшим.
Для детей 7-12 лет провели отдельный турнир в трёх возрастных группах. Даниил Нагорный (U10) стал победителем, Тимур Лесной (U12) занял третье место.
Фото: t.me/radio1pmr
- Сегодня, 10:20
- DTV
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