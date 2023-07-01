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Шахматист из Тирасполя показал лучший результат на турнире в Румынии

Шахматист из Тирасполя показал лучший результат на турнире в Румынии
Фото: t.me/radio1pmr

Соревнования среди любителей шахмат всех возрастов «Приморский трофей» в 32-й раз провели в городе Эйфорие-Норд (Румыния). В OPEN турнире 93 шахматиста играли по швейцарской системе в 9 туров.

От Приднестровья участвовали воспитанники Тираспольской СДЮШОР № 3 и рыбничанин Александр Скурту, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.

Мастер ФИДЕ Сергей Гостев из Тирасполя показал лучший результат, набрав 8 очков.

12-летний Дмитрий Губин занял 6-е место, среди сверстников он оказался лучшим.

Для детей 7-12 лет провели отдельный турнир в трёх возрастных группах. Даниил Нагорный (U10) стал победителем, Тимур Лесной (U12) занял третье место.

Шахматист из Тирасполя показал лучший результат на турнире в Румынии
Фото: t.me/radio1pmr
  • Сегодня, 10:20
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