В Приднестровье вырос уровень общего производственного травматизма. За первое полугодие 2023-го он увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на учёт поставлен 1 несчастный случай со смертельным исходом (это на 1 больше аналогичных показателей в I полугодии 2022 и 2021 годов).
Всего за этот период Служба госнадзора Минюста провела 126 мероприятий, в ходе которых проверяла, как соблюдаются требования законодательства об охране труда. Специалисты выявили 133 нарушения (против 172,1 годом ранее), сообщает novostipmr.com
Было проведено 6 специальных расследований несчастных случаев (против 9 год назад). Из них 4 несчастных случая со смертельным исходом (на 2 меньше, чем год назад).
В Службе госнадзора отмечают, что в первом полугодии 2023-го фактов сокрытия несчастных случаев на производстве не выявлено. Годом ранее такой был один.
В рамках взаимодействия с медучреждениями отработана информация по 82 случаям производственного травматизма. На учёт поставлены 35, включая 1 со смертельным исходом.
Среди причин несчастных случаев на производстве – нарушение трудовой и производственной дисциплины, неудовлетворительная организация работ, пренебрежение средствами индивидуальной защиты. Также это нарушение правил дорожного движения, недостатки в обучении безопасным приёмам труда и личностный фактор