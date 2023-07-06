Украина и Болгария заключили совместную декларацию, которая стала 22-м документом, где говорится о поддержке членства Украины в НАТО.
Отмечается, что документ четко свидетельствует, что Болгария поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия, передает eurointegration.com.ua
В совместной декларации говорится, что Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всей евроатлантической семьи. "Болгарская сторона приветствует значительные достижения Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению совместимости с НАТО, подтверждает намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО, а также полностью поддерживает Совет Украина-НАТО", – говорится в документе.
Сообщается, что декларация также закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украины как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне столько, сколько потребуется.
"Вместе с международными организациями, союзниками и партнерами Болгария подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины", – резюмируется в документе.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл с визитом в Болгарию.
Как сообщалось, что Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.
Болгария отказала Украине в поставках вооружения.
Об этом 6 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Руменом Радевым, передаёт iz.ru
«Я сегодня разговаривал с президентом, он выразил свою мысль относительно помощи в обороне Украине. У нас разный взгляд на вещи, он считает «нет» — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю «нет» — это защита, это абсолютно разная философия», — сказал он на пресс-конференции.
По словам Зеленского, Радев заявил, что не может позволить уменьшить количество оружия в собственной армии и поэтому не будет выделять его Украине.
При этом глава государства отметил, что договорился с Радевым по вопросам в сфере энергетики и «формулы мира».