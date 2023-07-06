Dnestr.TV

 
0

Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Украины в НАТО

Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Украины в НАТО

Украина и Болгария заключили совместную декларацию, которая стала 22-м документом, где говорится о поддержке членства Украины в НАТО.

Отмечается, что документ четко свидетельствует, что Болгария поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия, передает eurointegration.com.ua

В совместной декларации говорится, что Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всей евроатлантической семьи.

"Болгарская сторона приветствует значительные достижения Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению совместимости с НАТО, подтверждает намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО, а также полностью поддерживает Совет Украина-НАТО", – говорится в документе.

Сообщается, что декларация также закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украины как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне столько, сколько потребуется.

"Вместе с международными организациями, союзниками и партнерами Болгария подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины", – резюмируется в документе.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл с визитом в Болгарию.

Как сообщалось, что Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

Болгария отказала Украине в поставках вооружения.

Об этом 6 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Руменом Радевым, передаёт iz.ru

«Я сегодня разговаривал с президентом, он выразил свою мысль относительно помощи в обороне Украине. У нас разный взгляд на вещи, он считает «нет» — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю «нет» — это защита, это абсолютно разная философия», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Зеленского, Радев заявил, что не может позволить уменьшить количество оружия в собственной армии и поэтому не будет выделять его Украине.

При этом глава государства отметил, что договорился с Радевым по вопросам в сфере энергетики и «формулы мира».
  • Вчера, 21:40
  • DTV
  • Просмотров: 54
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна