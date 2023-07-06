На организацию саммита Европейского политического сообщества Молдова потратила 13 млн леев. Из них более 5,7 млн леев пошли на обустройство инфраструктуры замка «Мими», где проходило мероприятие. Об этом 6 июля сообщило министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ), передаёт newsmaker
МИДЕИ опубликовало подробный отчет о расходах на организацию Евросаммита, который прошел 1 июня в замке «Мими» в Бульбоаке. По данным ведомства, проведение мероприятия обошлось в 13 млн леев. Основную часть средств потратили на обустройство инфраструктуры замка «Мими» — 5,7 млн леев. Сюда входят расходы на аренду помещения, обустройство пресс-центра, транспортировку, установку и аренду трех палаток с системой охлаждения, цветочное оформление, уборку и питание.
Еще 7 млн леев власти заплатили компании Media Show Grup за услуги дизайна, свето- и аудио-оборудование, обустройство рабочих зон и пространств мебелью, установку кабин для переводчиков, изготовление баннеров и обеспечение логистики.
На транспорт для делегаций и топливо правительство потратило 377 643 леев. Концерт для официальных делегаций, прибывших 31 мая, обошелся в 7,5 тыс. леев, а официальный прием стоил 199 653 лея.
Отметим, что в отчет не включены расходы на ремонт дорог, IT и благоустройство территории.