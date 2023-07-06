Dnestr.TV

 
0

МИДЕИ опубликовало отчет о расходах на проведение Евросаммита

МИДЕИ опубликовало отчет о расходах на проведение Евросаммита

На организацию саммита Европейского политического сообщества Молдова потратила 13 млн леев. Из них более 5,7 млн леев пошли на обустройство инфраструктуры замка «Мими», где проходило мероприятие. Об этом 6 июля сообщило министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ), передаёт newsmaker

МИДЕИ опубликовало подробный отчет о расходах на организацию Евросаммита, который прошел 1 июня в замке «Мими» в Бульбоаке. По данным ведомства, проведение мероприятия обошлось в 13 млн леев. Основную часть средств потратили на обустройство инфраструктуры замка «Мими» — 5,7 млн леев. Сюда входят расходы на аренду помещения, обустройство пресс-центра, транспортировку, установку и аренду трех палаток с системой охлаждения, цветочное оформление, уборку и питание.

Еще 7 млн леев власти заплатили компании Media Show Grup за услуги дизайна, свето- и аудио-оборудование, обустройство рабочих зон и пространств мебелью, установку кабин для переводчиков, изготовление баннеров и обеспечение логистики.

На транспорт для делегаций и топливо правительство потратило 377 643 леев. Концерт для официальных делегаций, прибывших 31 мая, обошелся в 7,5 тыс. леев, а официальный прием стоил 199 653 лея.

Отметим, что в отчет не включены расходы на ремонт дорог, IT и благоустройство территории.
  • Вчера, 22:00
  • DTV
  • Просмотров: 54
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна