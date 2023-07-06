Приёмная кампания на 2023/2024 учебный год в Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко стартовала 12 июня. За это время от абитуриентов поступило более 1,5 тысяч заявлений.
Самые востребованные специальности: лечебное дело (медфакультет), программная инженерия (Инженерно-технический институт) и экономическая безопасность (экономический факультет), рассказали в ПГУ, сообщает novostipmr.com
Приёмная кампания продолжается. Подать заявление на очное, заочное или очно-заочное обучение можно до 12 июля.
Документы принимают ежедневно с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), а также в субботу с 9:00 до 14:00 без перерыва.
«12 июля заканчивается приём документов. Потом будет заседание комиссии по зачислению абитуриентов, и ориентировочно с 7 августа начнётся дополнительный набор», - пояснила заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии университета Марина Мякинина.
На сайте вуза приводятся адреса факультетов и институтов, куда могут обратиться абитуриенты.