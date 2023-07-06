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1,5 тысяч заявлений от абитуриентов уже поступило в Приднестровский госуниверситет

1,5 тысяч заявлений от абитуриентов уже поступило в Приднестровский госуниверситет
фото : novostipmr.com

Приёмная кампания на 2023/2024 учебный год в Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко стартовала 12 июня. За это время от абитуриентов поступило более 1,5 тысяч заявлений.

Самые востребованные специальности: лечебное дело (медфакультет), программная инженерия (Инженерно-технический институт) и экономическая безопасность (экономический факультет), рассказали в ПГУ, сообщает novostipmr.com

Приёмная кампания продолжается. Подать заявление на очное, заочное или очно-заочное обучение можно до 12 июля.

Документы принимают ежедневно с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), а также в субботу с 9:00 до 14:00 без перерыва.

«12 июля заканчивается приём документов. Потом будет заседание комиссии по зачислению абитуриентов, и ориентировочно с 7 августа начнётся дополнительный набор», - пояснила заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии университета Марина Мякинина.

На сайте вуза приводятся адреса факультетов и институтов, куда могут обратиться абитуриенты.

  • Вчера, 22:21
  • DTV
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