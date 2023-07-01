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Система экстренного оповещения

Система экстренного оповещения

Совместным приказом министерств внутренних дел, обороны и государственной безопасности Приднестровья утверждена и введена в работу Инструкция оперативного доведения информации для принятия решения о необходимости использования системы экстренного оповещения населения «Молния».

СЭОН «Молния» обеспечивает оповещение населения на республиканском уровне, в которой объединены и используются сети электросвязи общего пользования (мобильная связь, местная телефонная связь, телевизионное вещание и радиовещание), в целях своевременного оповещения населения о ЧС в мирное и военное время, сообщает newspmr.com

«Своевременное и гарантированное оповещение населения о возможных угрозах возникновения или о возникновении ЧС, о правилах поведения в случае возникновения ЧС, способах защиты позволяют обеспечить снижение потерь среди населения и материального ущерба», - отмечается в документе.

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Сигнал «Воздушная тревога!»

Способ подачи сигнала: объявление по радиотрансляционным и телевизионным приемникам информации, оповещение посредством технологии SMS-Broadcast о воздушной опасности в течение 2-3 минут непрерывно открытым текстом: «Внимание всем! Внимание всем! Граждане! Воздушная тревога!» и объяснение кратких действий по этому сигналу.

С какой целью подается: для предупреждения работников опасных производственных объектов и населения о непосредственно возникшей опасности нападения противника.


Действия по сигналу:

- соблюдать спокойствие и порядок;
- в случае нахождения в помещении предпринять меры к отключению системы электро- и водоснабжения;
- в случае нахождения в помещении взять средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды;
- быстро занять места в ближайшем защитном сооружении (убежище, подвале, цокольном помещении первого этажа здания, сооружения);
- находиться в защитном сооружении до следующего сигнала о дальнейших действиях.

2. Сигнал «Отбой воздушной тревоги!»

Способ подачи сигнала: объявление по радиотрансляционным и телевизионным приемникам информации и SMS-рассылка об отбое сигнала: «Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги!».

С какой целью подается: разрешение работникам опасных производственных объектов и населению покинуть защитные сооружения.

Действия по сигналу: взять с собой все принесенные средства защиты, продукты питания, воду, личные вещи и покинуть защитное сооружение.

3. Сигнал «Радиационная опасность!»

Способ подачи сигнала: объявление по радиотрансляционным и телевизионным приемникам информации, оповещение посредством технологии SMS-Broadcast об угрозе радиационного загрязнения в течение 2-3 минут непрерывно открытым текстом: «Внимание всем! Внимание всем! Граждане! Радиационная опасность!» и объяснение кратких действий по этому сигналу.

С какой целью подается: для предупреждения работников опасных производственных объектов и населения о радиоактивном загрязнении местности, принятия защитных мер.


Действия по сигналу:

- немедленно надеть средства зашиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски) (в случае наличия);
- в случае нахождения в помещении взять подготовленный запас продуктов, воды, документы;
- быстро занять места в ближайшем защитном сооружении;
- провести герметизацию защитного сооружения и находиться там до других распоряжений штаба гражданской обороны, радиотрансляционные и телевизионные приемники держать включенными

4. Сигнал «Химическая тревога»

Способ подачи сигнала: объявление по радиотрансляционным и телевизионным приемникам информации, оповещение посредством технологии SMS-Broadcast об угрозе радиационного загрязнения в течение 2-3 минут непрерывно открытым текстом: «Внимание всем! Внимание всем! Граждане! Химическая тревога!» и объяснение кратких действий по этому сигналу.

С какой целью подается: для предупреждения работников опасных производственных объектов и населения о химическом заражении местности и защите от сильнодействующих ядовитых (отравляющих) веществ, принятия защитных мер.

Действия по сигналу:

- немедленно надеть противогазы (в случае наличия), если имеется – защитную одежду;
- в случае нахождения в помещении плотно закрыть все окна и двери;
- быстро занять места в ближайшем защитном сооружении. Если такового поблизости нет – то принять антидот, провести герметизацию окон, дверей, вентиляционных люков и оставаться в помещении до сигнала «ОТБОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ!» или других команд, при этом радиотрансляционные и телевизионные приемники не отключать.

5. Сигнал «Угроза катастрофического затопления!»

Способ подачи сигнала: объявление по радиотрансляционным и телевизионным приемникам информации, оповещение посредством технологии SMS-Broadcast об угрозе катастрофического затопления в течение 2-3 минут непрерывно открытым текстом: «Внимание всем! Внимание всем! Граждане! Угроза катастрофического затопления!» и объяснение кратких действий по этому сигналу.

С какой целью подается: для предупреждения работников опасных производственных объектов и населения об угрозе катастрофического затопления местности и защите жизни, домашних животных и материальных ценностей от возможных неблагоприятных последствий катастрофического затопления, принятия защитных мер.

Действия по сигналу:

- в случае нахождения в помещении предпринять меры к отключению системы электроснабжения, погасить огонь в печах, закрепить все плавучие предметы, находящиеся вне здания, либо разместить в подсобных помещениях;
- перенести ценные вещи и продовольствие на верхние этажи;
- подготовить самые необходимые вещи, документы, деньги, медицинскую аптечку, запас продуктов питания, комплект верхней одежды, обувь, фонарь с батарейками;
- все вещи и предметы упаковать в водонепроницаемые пакеты (при наличии);
- перегнать домашний скот (при наличии) на возвышенные местности.

Согласно инструкции, оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС природного или техногенного характера в мирное и военное время в условиях отсутствия связи и электроэнергии, осуществляется территориальными гарнизонами ОВД ПМР, согласно соответствующих Планов оповещения населения города или района Приднестровской Молдавской Республики.
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