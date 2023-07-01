Декларация в отношении Республики Молдова будет принята на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Чиновник подтвердил, что примет участие во встрече министров иностранных дел на полях саммита, передает radiomoldova.md
"Для нашей страны партнерство с НАТО очень важно, это очень позитивное партнерство, которое позволяет нам поддерживать Республику Молдова в условиях мира и спокойствия. Мы работаем с НАТО над укреплением нашего потенциала государственной безопасности.
НАТО – это организация, которая вместе с Европейским Союзом обеспечивала мир на европейском континенте в течение последних 70 лет. Европейский союз и НАТО – две организации, которые обеспечивали, обеспечивают и будут обеспечивать мир в евроатлантическом регионе. Для Республики Молдова эти отношения очень важны, у нас постоянный диалог с НАТО", - заявил Нику Попеску.
Заседание министров иностранных дел стран Военного альянса, а также государств-партнеров, включая Республику Молдова, пройдет под председательством заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ.
В интервью Digi24 чиновник упомянул, что внутри Альянса существует безупречная, активная и комплексная поддержка нашей страны.
Мирча Джоанэ также уточнил, что речь не идет о гарантиях безопасности, а сам европейский курс Республики Молдова предполагает эволюцию отношений в сфере безопасности ЕС и НАТО. По его мнению, Молдова — один из немногих партнеров этих организаций, который в настоящее время сталкивается с развязанной Россией тотальной гибридной войной.