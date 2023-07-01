Что будет в ближайшее время в плане геомагнитной обстановки? Этот вопрос является актуальным для метеозависимых людей. Специалисты с достаточно высокой точностью научились прогнозировать магнитные бури, что, безусловно, облегчает жизнь метеопатов.
Солнце произвело два мощных выброса корональной массы 4 июля, показали наблюдения Солнечной и гелиосферной обсерватории NASA (SOHO). Они были частично направлены на Землю.
Выбросы могут содержать до миллиарда тонн плазмы, состоящей из заряженных частиц. По прогнозам, они достигнут нашей планеты к пятнице, 7 июля, сообщает "Мир 24".
Когда заряженные частицы попадают в магнитное поле Земли, магнитосферу, то вызывают сильные возмущения, называемые геомагнитными бурями. Эти бури могут негативно повлиять на работу спутников и нарушить работу энергетической и коммуникационной инфраструктуры на поверхности.
Ученые заявили, что в ближайшие часы второй солнечный шторм догонит первый, и Землю ждет "двойной удар". Первый поток будет более медленным. Он достигнет Земли 7 июля до 8 утра по Летнему восточному времени (15 часов по Москве) и будет направлен преимущественно на северо-восток.
Второй поток движется быстрее и слегка повернет на юг. Согласно прогнозу, бури могут вызвать полярные сияния на нетипичных для них средних широтах.
Прогноз магнитных бурь на июль 2023 года: свежая информация о неблагоприятных днях
Ссылаясь на данные, которые предоставляют источники, близкие к исследованиям NASA, ученые сообщили, что первую сильную вспышку на Солнце в июле можно ожидать 7 июля.
"Она будет непродолжительной и продлится чуть более суток. Но есть вероятность того, что ближе к ночи Солнце разбушуется, и в районе 21:00-23:00 сила магнитных колебаний достигнет четырех баллов", - проинформировали астрофизики.
При этом они успокоили, что к утру 8 июля магнитные бури утихнут, а к середине субботы вообще будет "полный штиль".
По данным ученых, следующим проблемным "магнитным" днем для метеозависимых людей станет 9 июля. "В эти сутки также следует ожидать магнитного возмущения до четырех баллов. Но этот уровень солнечной активности не критичен", - сказали специалисты.
По их словам, это средний, ближе к слабому, уровень солнечной активности, которая влияет на самочувствие людей, пишет "Курьер. Среда".
По предварительным прогнозам, во второй декаде июля метеопатов ждет мощный геомагнитный удар.
"С 12 по 13 июля ожидается затяжная магнитная буря, сила которой будет не менее пяти баллов, а в так называемые пиковые часы магнитосфера возмутится до шести баллов", - сказали специалисты.
По их словам, как и всегда бывает, после сильного "возмущения" будет затишье.
Магнитный шторм сменится "штилем", и магнитного возмущения не будет практически 10 дней. "С 14 по 23 июля геомагнитное поле не будет превышать комфортные 2-3 балла", - уточнили ученые.
При этом они предупредили, что уже 24-25 июля следует опять приготовиться - будет очередное возмущение магнитосферы (не менее пяти баллов).
Также в самом конце июля может случиться еще одна магнитная буря, и она будет достаточно сильной - ее могут почувствовать не только метеозависимые люди, но и те, кто обычно нейтрально воспринимает геомагнитные "капризы".
Как возникают магнитные бури:
Земля имеет магнитное поле, которое защищает ее от радиации Солнца и дальнего космоса. Это магнитное поле называют магнитным щитом. Щит обеспечивает существование биосферы и жизни на Земле. Те планеты, где нет магнитного поля, считаются мертвыми по сравнению с Землей, несмотря на то что там могут присутствовать признаки жизни. Время от времени на Солнце происходят активные явления: выбросы массы, вспышки, ударные волны. Эти явления приводят к возникновению энергетических частиц, которые разлетаются от Солнца во все стороны, в том числе в направлении Земли, и попадают в магнитосферу. Когда ударная волна, которая возникает перед выбросом массы, сталкивается с магнитосферой, магнитное поле Земли начинает возмущаться, колебаться, дрожать. Этот процесс и называется магнитной бурей.
По современным представлениям, основанным на исследованиях межпланетного пространства с помощью различных инструментов, магнитные бури происходят в результате взаимодействия высокоскоростных потоков намагниченной солнечной плазмы (протонов и электронов) с магнитосферой Земли. Поскольку температура верхних слоев атмосферы Солнца (корона) около миллиона градусов, атомы водорода и гелия (основные ее составляющие) приобретают такие громадные скорости, что при столкновениях выбивают друг у друга электроны и оказываются буквально "голыми". Благодаря этой так называемой "столкновительной ионизации" в короне Солнца остаются только "голые" ядра атомов - протоны и выбитые из атомов электроны. Эта смесь частиц и есть плазма. В результате многочисленных столкновений некоторые частицы развивают такие большие скорости, что им удается преодолеть притяжение Солнца и навсегда уйти в окружающее космическое пространство. Происходит как бы "испарение" протонов и электронов. Эти потоки плазмы, берущие свое начало в короне Солнца и двигающиеся в обычных условиях со скоростью около 300 км/с, и получили название "солнечный ветер". Солнечный ветер сравнительно недавно был обнаружен космическими аппаратами даже у самых границ Солнечной системы, передает издание "Многоточка".
Когда плазма солнечного ветра встречает на своем пути магнитное поле Земли (как известно, оно напоминает поле плоского магнита), она, повинуясь законам физики, сначала сжимает магнитные силовые линии, а затем начинает обтекать Землю, как поток воды обтекает твердое препятствие. На обращенной к Солнцу стороне Земли граница обтекания устанавливается на расстоянии 10-12 радиусов Земли (примерно 70 тыс. км). На ночной стороне магнитное поле вытягивается в виде шлейфа, похожего на хвост кометы, до расстояний около 1000 радиусов Земли (примерно 6 млн. км). Вся эта область, в которой заключено магнитное поле и околоземная плазма, называется магнитосферой Земли.
Пока "дует" регулярный солнечный ветер со скоростью около 300 км/с, никаких возмущений в магнитосфере Земли не происходит, это так называемый геомагнитный "штиль". Но вот на Солнце появилась большая группа пятен, представляющая собой всплывшее из недр Солнца сильно намагниченное вещество (магнитное поле пятен в тысячи раз сильнее магнитного поля Земли). При случайном сближении пятен с различной магнитной полярностью происходит нечто похожее на гигантское "короткое замыкание" с выделением поистине космического количества энергии. Оно сравнимо с извержением 10 млн вулканов или взрывом нескольких десятков водородных бомб. Астрономы называют это явление солнечной вспышкой.
В это время также происходит выброс высокоскоростных потоков заряженных частиц - электронов и протонов. Когда этот возмущенный солнечный ветер, несущий с собой магнитное поле, встречает на своем пути магнитосферу Земли, в месте контакта начинают происходить беспорядочные и порой очень сильные изменения напряженности магнитного поля Земли, что и составляет суть магнитной бури.
Поскольку скорость такого возмущенного солнечного ветра от вспышек колеблется в диапазоне от 500 до 1000 км/с, магнитная буря обычно начинается через сутки - двое после вспышки на Солнце. Именно столько времени требуется плазме, чтобы пройти 150 млн км от Солнца до Земли.
Магнитные бури носят планетарный характер и оказывают глобальное воздействие на Землю и околоземное пространство. Во время магнитной бури возмущается все магнитное поле Земли. Эти возмущения приводят к разным явлениям. Все слои земной атмосферы, ионосфера, плазмосфера, магнитосфера подвергаются изменениям. Возникают потоки энергичных частиц и токи.
Магнитные бури: рекомендации метеозависимым, что не стоит делать
Магнитные бури, являющиеся результатом солнечной активности, могут оказывать негативное воздействие на здоровье некоторых людей. Во время этих бурь метеозависимые испытывают неприятные симптомы, такие как головные боли, проблемы со сном, чрезмерную утомляемость и изменение настроения. Особенно подвержены этим симптомам люди с сердечно-сосудистыми проблемами, беременные женщины и дети.
В такие периоды необходимо пить больше чистой воды, это поможет снять некоторые симптомы и сделать организм более устойчивым к воздействию магнитных колебаний. Кроме того, стоит ограничить потребление алкоголя и соли, поскольку они могут усугубить симптомы и привести к дополнительным проблемам со здоровьем. А также больше гулять на свежем воздухе.
Рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, поддерживать психологическую устойчивость и практиковать методы расслабления, такие как медитация, глубокое дыхание или йога. Эти техники могут помочь снизить негативное влияние на ваше эмоциональное состояние.
Кроме того, необходимо продолжать принимать регулярно назначенные лекарства, следуя рекомендациям врача. Это особенно важно дл тех, кто имеет хронические заболевания. Если вы замечаете ухудшение своего состояния или возникают серьезные проблемы, не стесняйтесь обращаться за скорой медицинской помощью.