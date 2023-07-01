Внутренний госдолг Молдовы в июне вырос на 294,05 млн леев (+0,8%) и достиг нового рекордного максимума в 36 млрд 812,4 млн леев. В целом с начала этого года он увеличился на 2 млрд 320,03 млн леев (+6,7%).
Следует отметить, что прежний рекордный показатель внутреннего госдолга Молдовы был зарегистрирован в конце мая 2023 года, когда он составлял 36 млрд 518,35 млн леев, пишет KP.MD
По данным Минфина, рост внутреннего госдолга в январе-июне 2023 года произошёл преимущественно за счёт увеличения выпуска ГЦБ на первичном рынке примерно на 2 млрд 427,7 млн леев.
В частности, по состоянию на конец июня 2023 года, задолженность по государственным ценным бумагам, выпущенным на первичном рынке, составила около 22 млрд 617,45 млн леев, что на 2 млрд 427,65 млн леев (12%) больше, чем на конец 2022 года (20 млрд 189,8 млн леев), и на её долю пришлось 61,4% от общего объёма внутреннего госдолга, передаёт InfoMarket.