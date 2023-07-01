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В Приднестровье создадут центр паллиативной помощи

В Приднестровье создадут центр паллиативной помощи

В Правительстве говорили о создании в Приднестровье центра паллиативной медицины. По поручению премьер-министра Александра Розенберга это направление должно получить развитие.

Как сообщила министр здравоохранения Кристина Албул, специалисты Минздрава выезжали на различные объекты в Слободзейском районе и городе Бендеры, сообщает пресс-служба Правительства

Изучались потенциальные варианты, оценивались состояние зданий, их профиль, расположение, транспортная доступность, возможность создания комфортных условий для специфических пациентов и их родных.

Уже сформирована консолидированная позиция, локация определена. Вблизи здания разбит большой парк, рядом расположено лечебно-профилактическое учреждение. Выбранное здание является объектом незавершенного строительства. Изначально в нем планировали разместить больницу.

Работы выполнены на 70%, в том числе кровля. После уточнения деталей сформированный проект представят Президенту, сообщает пресс-служба Правительства.

После завершения процедуры документационного оформления данный объект включат в программу Фонда капитальных вложений.

Также ожидается, что открытие центра паллиативной помощи обеспечит новые рабочие места.
  • Сегодня, 11:47
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