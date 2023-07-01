320-миллиметровый реактивный снаряд на выставке трофеев. Фото: pastvu.com
С 1 января по 30 июня 2023 года в Зоне безопасности изъяты 130 единиц оружия и боеприпасов. Соответствующие данные сегодня были представлены на рассмотрение Объединенной контрольной комиссии (ОКК).
В числе изъятого – 4 реактивных снаряда крупного калибра (300-320 миллиметров), 7 артиллерийских снарядов, 10 минометных мин, 9 учебных мин (противотанковых, противопехотных и противодесантных), граната к станковому противотанковому гранатомету, 7 ручных гранат, 88 патронов различных калибров, пневматическая винтовка и газовый пистолет, сообщает novostipmr.com
«Это достаточно объёмный труд. Здесь реально видна работа правоохранительных органов, Миротворческих сил, сапёров Приднестровья и Молдовы, - отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, комментируя итоги прошедшего в Бендерах заседания Объединенной контрольной комиссии. – Изъято большое количество патронов, снарядов, мин, реактивных снарядов, подлежащих утилизации».
Часть изъятых боеприпасов была уничтожена сапёрами на месте, часть была вывезена для уничтожения в установленном порядке.
Заседание Объединённой контрольной комиссии (ОКК) 6 июля было достаточно продуктивным. Такую оценку проделанной делегациями работе дал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
«Решения, которые были приняты на прошлом заседании ОКК по поводу деятельности Объединённого военного командования, нашли свою практическую реализацию. У наших военных наблюдателей, тех, кто работал в Зоне безопасности, каких-либо серьёзных разногласий не возникло, - констатировал Олег Беляков. – Сегодня был представлен объёмный доклад Объединённого военного командования о ситуации в Зоне безопасности, в котором констатируется всё, что видели военные наблюдатели. Общий итог: обстановка находится под контролем Совместных миротворческих сил и Объединённой контрольной комиссии».