В Бюро по реинтеграции Молдовы выступили с разъяснением после того, как пресса написала, что несколько водителей с левого берега Днестра были оштрафованы на правом берегу, потому что у них не было страховки.
«Основой возникновения данной формы юридической ответственности является пункт (3) статьи 229 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, который предусматривает санкцию в виде штрафа в размере от 30 до 60 условных единиц (от 1500 до 3000 леев), с применением 3 штрафных баллов в случае эксплуатации транспортного средства без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности на бумажном или электронном носителе или при отсутствии доступа к данным из единой информационной системы по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Приведенные положения распространяются на все категории автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Молдова, независимо от их регистрации на правом или левом берегу реки Днестр", - заявляют власти Кишинева, цитирует realitatea.md
В ведомстве отметили, что большие трудности возникают в отношении водителей автотранспортных средств из Приднестровья, которые совершают правонарушения/преступления в сфере дорожного движения и не могут быть отслежены из-за отсутствия доступных данных в единых информационных системах, в том числе касающихся обязательного страхования гражданской ответственности.
«В течение нескольких лет сохраняется большая проблема в отношении транспортных средств, зарегистрированных и застрахованных в ПМР и участвующих в дорожно-транспортных происшествиях с транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с требованиями законодательства Республики Молдова, в том числе с обязательным автогражданским полисом страхования гражданской ответственности, выданные лицензированными в установленном законодательством порядке компаниями. Водители из последней категории, не имеют возможности требовать возмещения ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий, поскольку страховые компании из тех районов страны не выполняют свои договорные обязательства», - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что все больше водителей с левого берега Днестра стали получать штрафы, поскольку у них нет страховки, выданной уполномоченными Кишиневом компаниями.
Штрафы чаще всего применяются полицией в Варнице после прохождения контрольно-пропускного пункта.