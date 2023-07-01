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В Одесской области зафиксировали массовое отравление и гибель людей из-за употребления суррогатного алкоголя

В Одесской области зафиксировали массовое отравление и гибель людей из-за употребления суррогатного алкоголя
фото: od.npu.gov.ua

В Раздельнянском районе Одесской области зафиксировали массовое отравление и гибель людей из-за употребления суррогатного алкоголя. Об этом 7 июля сообщила полиция региона, передаёт korrespondent.net

Отмечается, что в настоящее время четыре человека скончались, еще семеро находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По данным следствия, 5 июля нескольким жителям села Старостино стало плохо после употребления водки, которую продавали на разлив в местном магазине. Три человека скончались в больнице, смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его жительства.

"Предварительная причина смерти граждан - токсическое действие и отравление химическими веществами... Женщину, реализовавшую суррогатный алкоголь, правоохранители задержали по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей", - уточнили правоохранители.

Из жилищ потерпевших и лавки стражи порядка изъяли бутылки с жидкостями прозрачного цвета неизвестного происхождения и другие вещи, представляющие интерес для следствия. Кроме этого, был проведен неотложный обыск по месту жительства владельца магазина, в ходе которого изъяты бутылки с жидкостями, содержащими запах спирта и их остатками, сообщает edinaya-odessa

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 с дополнительной отметкой «несчастный случай» и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а так же сбыт таких товаров, что привело к отравлению или повлекло смерть лица) Уголовного кодекса Украины.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, продолжается следствие


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