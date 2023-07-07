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Молдавский Парламент денонсировал Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ

Молдавский Парламент денонсировал Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ

Парламент денонсировал Конвенцию о Межпарламентской ассамблее государств – участников Содружества Независимых Государств. Законопроект об этом был принят в первом чтении 55 голосами депутатов Партии действия и солидарности.

Фракция блока коммунистов и социалистов раскритиковала инициативу правительства, настаивая на сохранении соглашения. Депутаты бывшей партии "Шор", объявленной неконституционной, бойкотировали заседание, передает ipn.md

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Руслан Болбочану заявил на пленарном заседании, что Республика Молдова подписала конвенцию 23 октября 1997 года, документ является защитой основных прав и свобод человека, мониторингом развития демократии и избирательных прав, а также борьбой с новыми угрозами и проблемами безопасности.

В нынешнем региональном контексте, вызванном военной агрессией Российской Федерации в адрес Украины, достижение этих целей невозможно из-за противоположных взглядов членов Межпарламентской ассамблеи СНГ в этой главе. После консультации с президентом Республики Молдова и представителями правительства, Парламент Республики Молдова выступил с предложением денонсировать указанный договор.

Депутат БКС, заместитель председателя парламента Влад Батрынча заявил в своем выступлении, что власти не могут существовать без внутреннего и внешнего врага. Они останутся „без повестки дня и политических лозунгов, потому что не дали результатов ни в одной области”, — сказал депутат.

Он добавил, что не понимает, на чем основываются авторы инициативы, когда говорят, что в результате денонсации соглашения не будет никаких негативных последствий. По его мнению, будут проблемы и в экономическом плане, и для молдавских граждан, находящихся в государствах СНГ. „То, что вы делаете сегодня, является популизмом, провинциальным подходом”, — добавил Влад Батрынча.

Профильная парламентская комиссия предложила принять законопроект в двух чтениях, но проект был принят только в первом чтении.

Инициатором денонсации конвенции является председатель парламента Игорь Гросу, который заявил, что нынешней Молдове не соответствует политика, цели и решения СНГ в свете "твердого решения страны о следовании европейскому вектору". В то же время он напомнил, что Молдова поддерживает межпарламентские отношения с государствами-членами СНГ на двустороннем уровне, в том числе по линии групп дружбы.

Также на заседании в пятницу парламентарии одобрили в первом чтении денонсацию соглашения в рамках СНГ о взаимодействии в области предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций естественного и техногенного характера, подписанного в Минске 22 января 1993 года, с изменениями, внесенными в Душанбе 30 октября 2015 года. По данным Министерства внутренних дел, соглашение подлежит денонсации из-за "неактуальности и отсутствия применимости, а также из-за несоответствия реалиям". В министерстве отметили, что даже без подписанного соглашения Молдова располагает возможностями предоставления или получения международной помощи для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пишет md.sputniknews
  • Вчера, 21:52
  • DTV
  • Просмотров: 41
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