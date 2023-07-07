США передадут Украине кассетные боеприпасы, объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, передаёт РИА Новости
"Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно — таким образом, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения", — сказал он.
Тем не менее, представитель Белого дома признал, что применение кассетных снарядов на территории республики несет риски для гражданского населения, и поэтому США откладывали решение об их передаче.
Кассетные снаряды при взрыве выбрасывают боеприпасы меньшего размера (суббоеприпасы), часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Из-за этого использование кассетных бомб угрожает гражданскому населению даже после их непосредственного применения. Неразорвавшиеся бомбы становятся минами, которые могут убивать или калечить мирных жителей еще долгое время после завершения боевых действий, а их обнаружение и удаление требуют больших затрат.
Как утверждает Салливан, Украина якобы будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории. Кроме того, по его словам, Киев взял на себя обязательство в дальнейшем провести разминирование земель, где будет применять эти снаряды.
Он также уточнил, что передаваемые снаряды якобы имеют процент отказа при взрыве суббоеприпасов не более 2,5 процента.
По словам американского чиновника, кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира, призваны обеспечить потребности украинских войск до тех пор, пока западные страны не нарастят выпуск унитарных снарядов.
Помимо этого Салливан добавил, что США обсуждали с союзниками поставку Украине кассетных боеприпасов, и они поддержали такой шаг Вашингтона.
Как накануне подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, передача Вашингтоном такого вооружения Киеву станет очередным шагом в сторону эскалации конфликта.