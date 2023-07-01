В Приднестровье набирает ход уборка зерновых культур первой группы, технических и овощных культур.
Земледельцы собрали первые 30 тыс. тонн зерна нового урожая. Убрано более 50% уборочной площади озимого ячменя и зернового гороха с урожайностью 44,3 ц/га и 28,3 ц/га соответственно. Хозяйства приступили к уборке озимой пшеницы. Средняя урожайность озимой пшеницы по республике составила 36,2 ц/га, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов,
Озимый рапс убран на 40% уборочной площади со средней урожайностью 23,8 ц/га.
Овощеводы республики убирают картофель, зеленый горошек, лук, свеклу, огурцы, капусту белокочанную и другие овощи.
Картофеля собрано 145 тонн. Овощей собрано 3,2 тыс. тонн, в том числе зеленого горошка – 2,5 тыс. тонн, лука – 538 тонн, кабачка – 40 тонн.
В разгаре уборка плодово-ягодных культур. В садоводческих хозяйствах собрано 300 тонн черешни, 196 тонн вишни, 18 тонн абрикоса.
Клубники собрано 348 тонн.
Информация о ходе уборки урожая предоставлена территориальными управлениями сельского хозяйства и природных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР