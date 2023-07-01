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Управления ГАИ совместно с налоговой инспекцией провели массовую проверку водителей

Управления ГАИ совместно с налоговой инспекцией провели массовую проверку водителей

Массовую проверку водителей утром 7 июля устроили сотрудники Управления ГАИ совместно с налоговой инспекцией и отделом по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией г. Тирасполь. Мероприятия проводились при выезде из столицы на Григориопольском направлении.

Под пристальным вниманием оказались водители такси и маршруток. У них проверяли наличие разрешительных документов на осуществление предпринимательской деятельности, путевых листов, отметки механиков и медработников перед выпуском на линию, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

За время рейда было выписано около полутора десятков постановлений. Половина из них – за нарушение правил заполнения документации. Речь в данном случае о перевозке пассажиров-безбилетников.

Водителей привлекли к админответственности по п. 3 ст. 11.22 КоАП ПМР. Пока они заплатили минимальный штраф – 92 рубля ПМР. Но санкция предусматривает до 276 рублей.

Подобные рейды будут проводиться регулярно.
  • Сегодня, 10:36
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