Массовую проверку водителей утром 7 июля устроили сотрудники Управления ГАИ совместно с налоговой инспекцией и отделом по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией г. Тирасполь. Мероприятия проводились при выезде из столицы на Григориопольском направлении.
Под пристальным вниманием оказались водители такси и маршруток. У них проверяли наличие разрешительных документов на осуществление предпринимательской деятельности, путевых листов, отметки механиков и медработников перед выпуском на линию, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
За время рейда было выписано около полутора десятков постановлений. Половина из них – за нарушение правил заполнения документации. Речь в данном случае о перевозке пассажиров-безбилетников.
Водителей привлекли к админответственности по п. 3 ст. 11.22 КоАП ПМР. Пока они заплатили минимальный штраф – 92 рубля ПМР. Но санкция предусматривает до 276 рублей.