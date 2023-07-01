Спрос на перелеты летом, ограниченное воздушное пространство и забастовки создают "идеальный шторм" для воздушного транспорта в Европе. Об этом говорится в отчете Eurocontrol, организации, которая управляет воздушным пространством Европы, сообщает point.md ссылаясь на economedia.ro
Хаос в путешествиях может вернуться этим летом, поскольку авиационная отрасль предупреждает о перегруженности аэропортов и увеличении времени полета.
Eurocontrol, организация, управляющая воздушным пространством Европы, заявила, что это лето будет «трудным» периодом: в течение следующих восьми недель будет выполняться около 33 000 рейсов в день. По пятницам, в один из самых популярных дней путешествий, это число может превышать 34 000 человек.
Это на 8% больше рейсов, чем за тот же период прошлого года.
Но поскольку авиасообщение продолжает увеличиваться в летний пик, пассажиры могут столкнуться с еще одним летом задержек, сбоев и отмен рейсов.
Почему Европе предстоит "трудное" лето для воздушного транспорта?
В связи с растущим спросом авиационная отрасль испытывает все большее давление в связи с необходимостью решать сегодняшние задачи.
В прошлом месяце Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что спрос на авиаперевозки растет из-за повышения уверенности после пандемии COVID-19, а Европейская комиссия прогнозирует высокий спрос на европейские каникулы этим летом.
Сам Eurocontrol сообщил, что рекорд по количеству передвижений самолетов в одном аэропорту был побит в прошлом месяце турецким аэропортом в Стамбуле — всего 1684 рейса.
Увеличение воздушного движения побудило организацию выпустить предупреждения для ключевых городов и регионов Европы, включая Афины, Барселону, Брюссель, Будапешт и Лондон. Организация заявляет, что пассажиры могут столкнуться с увеличением времени полета и значительными задержками, поскольку авиакомпании стараются избегать перегруженных районов.
Генеральный директор Eurocontrol Рауль Медина предупредил, что Европу ждет «трудное» лето. Помимо увеличения количества рейсов, из-за войны в Украине доступного воздушного пространства стало примерно на 20% меньше, что создает дополнительное давление.
Какие районы Европы будут перегружены рейсами?
По данным Eurocontrol , семь ключевых «зональных диспетчерских центров», которые управляют воздушным движением на больших участках воздушного пространства, вероятно, пострадают от «больших перегрузок».
Когда погодные условия не очень благоприятны, количество самолетов, которые могут войти в зону управления воздушным движением, может быть ограничено, чтобы избежать перегрузки диспетчеров. Авиакомпаниям, возможно, придется летать по более длинным маршрутам, или пассажиры могут столкнуться с задержками, пока авиадиспетчеры справляются с переполненностью.
По данным Eurocontrol, Афины в Греции, а также Реймс и Марсель во Франции, скорее всего, будут затронуты больше всего этим летом.
В отчете Eurocontrol говорится, что в дни пиковой нагрузки, такие как пятница или летние выходные, Будапешт, Варшава и Никосия также могут столкнуться с «сильными заторами». 8 и 15 июля в Загребе и Белграде также могут наблюдаться «большие заторы».
Лондон, Барселона и Брюссель также получили аналогичные предупреждения.