Dnestr.TV

 
0

Туристов в Европе предупредили о возможных задержках, сбоях и отмене рейсов

Туристов в Европе предупредили о возможных задержках, сбоях и отмене рейсов

Спрос на перелеты летом, ограниченное воздушное пространство и забастовки создают "идеальный шторм" для воздушного транспорта в Европе.
Об этом говорится в отчете Eurocontrol, организации, которая управляет воздушным пространством Европы, сообщает point.md ссылаясь на economedia.ro

Хаос в путешествиях может вернуться этим летом, поскольку авиационная отрасль предупреждает о перегруженности аэропортов и увеличении времени полета.

Eurocontrol, организация, управляющая воздушным пространством Европы, заявила, что это лето будет «трудным» периодом: в течение следующих восьми недель будет выполняться около 33 000 рейсов в день. По пятницам, в один из самых популярных дней путешествий, это число может превышать 34 000 человек.

Это на 8% больше рейсов, чем за тот же период прошлого года.

Но поскольку авиасообщение продолжает увеличиваться в летний пик, пассажиры могут столкнуться с еще одним летом задержек, сбоев и отмен рейсов.

Почему Европе предстоит "трудное" лето для воздушного транспорта?

В связи с растущим спросом авиационная отрасль испытывает все большее давление в связи с необходимостью решать сегодняшние задачи.

В прошлом месяце Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что спрос на авиаперевозки растет из-за повышения уверенности после пандемии COVID-19, а Европейская комиссия прогнозирует высокий спрос на европейские каникулы этим летом.

Сам Eurocontrol сообщил, что рекорд по количеству передвижений самолетов в одном аэропорту был побит в прошлом месяце турецким аэропортом в Стамбуле — всего 1684 рейса.

Увеличение воздушного движения побудило организацию выпустить предупреждения для ключевых городов и регионов Европы, включая Афины, Барселону, Брюссель, Будапешт и Лондон. Организация заявляет, что пассажиры могут столкнуться с увеличением времени полета и значительными задержками, поскольку авиакомпании стараются избегать перегруженных районов.

Генеральный директор Eurocontrol Рауль Медина предупредил, что Европу ждет «трудное» лето. Помимо увеличения количества рейсов, из-за войны в Украине доступного воздушного пространства стало примерно на 20% меньше, что создает дополнительное давление.

Какие районы Европы будут перегружены рейсами?

По данным Eurocontrol , семь ключевых «зональных диспетчерских центров», которые управляют воздушным движением на больших участках воздушного пространства, вероятно, пострадают от «больших перегрузок».

Когда погодные условия не очень благоприятны, количество самолетов, которые могут войти в зону управления воздушным движением, может быть ограничено, чтобы избежать перегрузки диспетчеров. Авиакомпаниям, возможно, придется летать по более длинным маршрутам, или пассажиры могут столкнуться с задержками, пока авиадиспетчеры справляются с переполненностью.

По данным Eurocontrol, Афины в Греции, а также Реймс и Марсель во Франции, скорее всего, будут затронуты больше всего этим летом.

В отчете Eurocontrol говорится, что в дни пиковой нагрузки, такие как пятница или летние выходные, Будапешт, Варшава и Никосия также могут столкнуться с «сильными заторами». 8 и 15 июля в Загребе и Белграде также могут наблюдаться «большие заторы».

Лондон, Барселона и Брюссель также получили аналогичные предупреждения.
  • Сегодня, 10:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна