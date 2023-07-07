Новым командующим молдавским контингентом миротворческих сил в Зоне безопасности назначен полковник Виталий Миков. Ранее он занимал должность военного атташе Молдовы в США и Канаде.
Миротворческий контингент Молдовы в зоне безопасности приднестровского конфликта возглавил полковник Виталий Миков, занимавший ранее пост военного атташе республики в США и Канаде, передает noi.md
.
"Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян провел рабочую встречу с новым старшим военачальником миротворческого контингента от Молдовы, полковником Виталием Миковым. В ходе обсуждений отмечена необходимость поддержания оперативного взаимодействия с Бюро политики реинтеграции по аспектам, направленным на мониторинг и оперативное управление развитием событий в Зоне безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Молдовы.