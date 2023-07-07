Dnestr.TV

 
0

Назначен новый командующий контингентом миротворцев Молдовы в Зоне безопасности

Назначен новый командующий контингентом миротворцев Молдовы в Зоне безопасности

Новым командующим молдавским контингентом миротворческих сил в Зоне безопасности назначен полковник Виталий Миков. Ранее он занимал должность военного атташе Молдовы в США и Канаде.

Миротворческий контингент Молдовы в зоне безопасности приднестровского конфликта возглавил полковник Виталий Миков, занимавший ранее пост военного атташе республики в США и Канаде, передает noi.md.

"Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян провел рабочую встречу с новым старшим военачальником миротворческого контингента от Молдовы, полковником Виталием Миковым. В ходе обсуждений отмечена необходимость поддержания оперативного взаимодействия с Бюро политики реинтеграции по аспектам, направленным на мониторинг и оперативное управление развитием событий в Зоне безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Молдовы.

Назначен новый командующий контингентом миротворцев Молдовы в Зоне безопасности
  • Сегодня, 10:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна