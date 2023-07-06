Компания Air Moldova выступила с объявлением, в котором сообщила, что выполнение всех полетов прекращено до 31 июля включительно.
В компании отмечают, что "все пассажиры получат оповещения по электронной почте с вариантами изменения даты полета или возврата денежных средств".
"Выполнение всех полетов прекращено до 31 июля включительно. Уважаемые пассажиры, авиакомпания продолжает обрабатывать все поступающие запросы на получение возвратов за отмененные рейсы. Пассажиры, которые приобрели билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании, по запросу получат возврат денежных средств на карту, которой был оплачен билет", - говорится в заявлении на сайте компании. В нем пассажиров поблагодарили за понимание и терпение.
Пассажиры, которые приобрели билеты у аккредитованных агентств авиакомпании, смогут получить возврат денежных средств после возобновления коммерческой и операционной деятельности авиакомпании. Благодарим Вас за понимание и проявленное терпение", — сказано в обращении.
О причинах отмены рейсов в компании не сообщают.
Как сообщало ранее ТАСС, в ноябре 2022 года Управление гражданской авиации Молдовы сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика. Ей предписано предоставить на утверждение план по выходу из кризиса. После неоднократных отмен рейсов власти инициировали проверку предприятия. Ранее счета компании были заблокированы из-за разбирательств с предполагаемыми нарушениями при ее приватизации в 2018 году. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Air Moldova контролируется оппозиционным политиком Иланом Шором, и высказался против финансовой поддержки предприятия. Со своей стороны, Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой - обанкротить сектор воздушного транспорта.