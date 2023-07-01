Трудовая миграция является одной из ключевых проблем, стоящих перед Молдовой, и одной из причин сокращения численности населения Республики Молдова, заявила в интервью французскому изданию "Mediapart" Феличия Бехтольдт, государственный секретарь Министерства труда и социальной защиты. По ее словам, наиболее важным фактором, определяющим миграцию, являются экономические причины. Однако в последние годы, по словам чиновницы, к причинам миграции добавились воссоединение семьи и желание получить признанные на международном уровне образование и дипломы.
Что касается профиля мигрантов, то большинство из них (около 40%) - молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, за ними следуют люди в возрасте от 35 до 44 лет (25%). Большинство мигрантов имеют низкий уровень профессиональной подготовки, среднее или профессиональное образование, говорит Феличия Бехтольдт.
Чиновница также отметила, что эти цифры являются оценочными, поскольку большое количество мигрантов имеют двойное гражданство, являясь гражданами Румынии, Болгарии или других европейских стран. Это затрудняет составление точных статистических данных по трудовой миграции.