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В России допустили пересмотр пенсионного возраста

В России допустили пересмотр пенсионного возраста
Фото: открытые источники

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская не исключила, что в России произойдет пересмотр пенсионного возраста. Об этом она высказалась в беседе с Ura.ru.

Андриевская объяснила, что главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости. Согласно прогнозу ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире увеличится до 22 процентов, при этом соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. Эксперт отметила, что эта тенденция актуальна и для России.

Аналитик добавила, что для экономики страны важно, чтобы число работающих превышало количество пенсионеров. Предполагается, что этот показатель не должен опускаться ниже 1,5, чтобы пенсионная система работала эффективно. «То есть на два пенсионера приходилось бы три работающих человека», — уточнила она.

В будущем возможно еще одно изменение пенсионного возраста, сообщила финансовый аналитик. «По данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России увеличивается. За последние два года темпы роста с 1990-х годов стали рекордными — сразу на 2,7 года, до 72,8 лет. Правда, в пандемию этот показатель снижался на 1,8 года. В связи со СВО статистика также может измениться. Рождаемость в России падает. Росстат сообщил, что в 2022-м году снижение составило 6,7% к показателю годом ранее. В перспективе работающей молодежи станет тоже меньше, а людей старшего поколения — больше. В то время как сумма соцотчислений работодателями будет снижаться, а расходы по выплатам пенсий возрастать. К сожалению, это может повлиять на очередной пересмотр пенсионного возраста», — заключила Андриевская.

Ранее Минтруд оценил потребность России в работниках к 2030 году. Глава ведомства Антон Котяков уточнил, что стране потребуется еще 2,5 миллиона работников.
  • Сегодня, 11:08
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