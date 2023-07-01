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Зеленский: Байден мог бы закончить войну за 5 минут

Зеленский: Байден мог бы закончить войну за 5 минут

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление экс-лидера США Дональда Трампа, что он мог бы закончить войну в Украине за сутки. Об этом известно из интервью, опубликованного 9 июля на сайте ABC News.

"Одно желание довести войну до конца — это красиво. Но это желание должно базироваться на каком-то реальном опыте. Выглядит так, будто Дональд Трамп уже имел эти 24 часа в свое время", — заявил Зеленский, передает focus.ua

Президент подчеркнул, что Украина уже находилась в состоянии войны с РФ до 2022 года, поэтому Трамп при своем правлении имел сутки на решение конфликта. Украинский лидер предположил, что у экс-лидера США были "другие приоритеты" до того, как война стала полномасштабной.

"Если мы говорим о том, чтобы закончить войну за счет Украины, то есть заставить нас отдать свои территории, ну, я думаю, таким образом Байден мог бы довести это до конца даже за пять минут. Но мы бы не согласились", — отметил Зеленский.

По его словам, украинцы не имеют чрезмерных аппетитов и желают только победы. Также украинский лидер обратился к американцам, поблагодарив их за поддержку.

"Я ценю тех, кто говорит, что вы сделали достаточно. Поверьте мне, несмотря ни на что, я ценю помощь", — сказал он.

Напомним, 26 марта бывший президент США Дональд Трамп пообещал остановить войну в Украине за 24 часа. Он убежден, что никто другой не сможет предотвратить Третью мировую войну.
  • Сегодня, 10:07
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