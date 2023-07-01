Транспортные средства с иностранными номерами со сроком использования более 7 лет на дату уплаты ввозных пошлин, которые ездят по территории РМ не менее 90 совокупных дней, помещаются под таможенную процедуру импорта.
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Если срок временного ввоза 180 дней или 3 года был нарушен, то таможенник будет обязан применить штрафные санкции за превышение срока пребывания транспортного средства на территории Республики Молдова, пояснил начальник отдела таможенного назначения Таможенной службы Валериу Козырев.
По его словам, еще одним условием является то, что транспортное средство не должно быть направлено на территорию Молдовы. Если это будет обнаружено таможенной службой, будет оформлен запрос о правонарушении, и оба лица понесут ответственность. Также будет проверена полная оплата виньетки.
"Эти транспортные средства должны были быть ввезены и задекларированы в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2022 года. В течение этого периода данные транспортные средства находились на территории Республики Молдова в течение совокупного периода в 90 дней. Необходимо предоставить подтверждение оплаты полной стоимости виньетки.
При таможенном оформлении они обязаны предъявить таможенную декларацию DV6, технический паспорт транспортного средства, контракт или другой документ, подтверждающий право собственности на данное транспортное средство", - пояснил Валериу Козырев для Radio Moldova.
Валерий Козырев также сообщил, что владельцы автомобилей с иностранными регистрационными номерами, которые были повреждены или проданы на запчасти, заплатят единовременный сбор в размере 15 тысяч леев, чтобы их исключили из информационной системы Таможенной службы.
Напомним, с 1 января 2024 года в Молдове вступает в силу новый Таможенный кодекс, одним из положений которого является ограничение присутствия на территории Республики Молдова до 180 дней в течение года транспортных средств, имеющих номерные знаки с регистрацией на территории другого государства.
В настоящее время в Республике Молдова циркулирует около 180 тысяч транспортных средств, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза. 15 тысяч из них зарегистрированы в Румынии.