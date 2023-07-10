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Место «Газпрома» в Молдове займет госкомпания из Румынии

Место «Газпрома» в Молдове займет госкомпания из Румынии
фото: zdg.md

У «Газпрома» нет рычагов, чтобы препятствовать властям Молдовы внедрить 3-й энергетический пакет, предусматривающий разделение поставок энергоресурсов в республику. Об этом на телеканале TV8 заявил эксперт в области энергетики Сергей Тофилат, сообщает eadaily.com

По его словам, у Кишинева есть закон о природном газе, а также обязательства перед Европейским энергетическим сообществом, которые необходимо выполнить. Молдавский парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому функции действующего оператора газотранспортной системы Moldovatransgaz, мажоритарным акционером которого является «Газпром», будет передана компании Vestmoldtransgaz, которая полностью принадлежит румынской компании Transgaz.

«Если „Газпром“ будет противиться требованиям третьего энергетического пакета, выполнение условий которого Молдова откладывает с 2011 года, то российский концерн не будет работать на молдавском газовом рынке», — считает Тофилат.

Эксперт отметил, что в странах Европы структуры «Газпрома» уже давно работают на условиях третьего пакета. Тофилат напомнил, по положению этого документа продавец газа не может одновременно являться собственником газотранспортной системы (ГТС). Потому что такая ситуация не исключает того, что собственник ГТС в любой момент может запретить доступ на рынок других поставщиков более дешевого газа.

Ранее власти Молдовы объявили о готовности полностью уйти от российской энергетической зависимости, напрямую подключившись через Румынию к европейским газовым и электрическим системам. В настоящее время весь получаемый объем российского газа (5,7 млн кубометров в сутки) Кишинев направляет в Приднестровье для того, чтобы расположенное там предприятие Интер РАО (МолдГРЭС) могло вырабатывать до 100% электроэнергии для нужд Молдовы. Само же Правобережье закупает газ у европейских трейдеров, который сейчас дороже российского.

Следующими шагами после голосования во втором окончательном чтении законопроекта станет принятие Vestmoldtransgaz диспетчеризации и эксплуатации Национальной газотранспортной системы Республики Молдова от Moldovatransgaz, контрольный пакет акций которого составляет 63% в «Газпроме» (остальное — в собственности правительства РМ и частично Приднестровья).

Transgaz зарегистрирован на Бухарестской фондовой бирже в январе 2008 года. В настоящее время 58,5% акций компании принадлежат румынскому государству через Генеральный секретариат правительства, а 41,5% - другим физическим и юридическим акционерам (в свободном обращении). Её дочерней компании Vestmoldtransgaz газопровод «Яссы — Унгены — Кишинев», через который Молдова намерена получать европейское голубое топливо.

  • Сегодня, 11:06
  • DTV
  • Просмотров: 92
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