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Cколько литров бензина могут купить жители разных стран на среднюю зарплату

Cколько литров бензина могут купить жители разных стран на среднюю зарплату

Аналитики picodi.com проанализировала изменение цен на бензин в разных странах в первом полугодии 2023 года и оценила количество литров топлива, которое можно приобрести на всю среднюю заработную плату.

Первое полугодие прошло без сильных колебаний
В течение первых шести месяцев 2023 года стоимость бензина была стабильной. В большинстве европейских стран июньская цена на топливо отличалась от январской менее чем на 5%. Только в Словении и Турции бензин заметно подорожал на 10% и 16% соответственно. В свою очередь в Венгрии стоимость бензина в июне была ниже, чем в январе (–9%).

В Литве средняя стоимость топлива в июне 2023 года подешевела с января на –0,2%. В Молдове, Латвии и Эстонии разница цен была более 1%: –1,4%, –3% и –3% соответственно.

Только на Мальте стоимость бензина не изменилась, т.к. власти «заморозили» цену топлива и энергии.

Cколько литров бензина могут купить жители разных стран на среднюю зарплату

Индекс бензина 2023
Традиционно низкие цены были отмечены в Восточной Европе: в Беларуси (0,86 €/л), России (0,58 €/л) и Казахстане (0,45 €/л). В свою очередь на данный момент больше всего платят за бензин жители Исландии (2,08 €/л), Норвегии (1,94 €/л) и Дании (1,93 €/л). В Молдове бензин в июне в среднем стоил 1,22 € за литр. Из Балтийских стран самый дешёвый бензин отмечен в Литве — 1,48 €/л. В Латвии литр бензина равен 1,57 €, а в Эстонии — 1,70 €.

Также аналитики проверили, как выглядит соотношение цен на топливо к средней заработной плате.

Cколько литров бензина могут купить жители разных стран на среднюю зарплату

Cколько литров бензина могут купить жители разных стран на среднюю зарплату

Cколько литров бензина могут купить жители разных стран на среднюю зарплату

Cколько литров бензина могут купить жители разных стран на среднюю зарплату

Cколько литров бензина могут купить жители разных стран на среднюю зарплату

Больше всего литров бензина могут заправить жители стран с высоким уровнем дохода: Швейцария (3 025 литров), Люксембург (2 413 литров) и Дания (2 033 литра).

По исследованию, молдаване согласно последним данным Статбанка в среднем зарабатывают 11 486, 20 лея (9 198 L после вычета налогов). Получается, что среднестатистический молдаванин на среднюю заработную плату может купить 388 литров бензина (41-е место рейтинга из 43 выбранных стран). В прошлом 2022 году за аналогичный период можно было заправить 230 литров (на 158 литров меньше).

В Латвии на среднюю «чистую» зарплату в 1 071 € можно купить 683 литра (на 223 литра больше прошлогоднего результата). В Литве при зарплате в 1 218 € поле вычета налогов автомобилист купит 822 литра топлива. Среднестатистический житель Эстонии с зарплатой в 1 438 € приобретёт 846 литров.

В поисках рая для водителей
С прошлого года тройка лидеров не изменилась. Всё также дешевле всего заправляться в Алжире (0,31 €/л), Кувейте (0,32 €/л) и Иране (0,33 €/л). А дороже всего — в Гонконге(2,76 €л).

В мировом рейтинге покупательной способности заработной платы к топливу на пьедестале оказались страны Персидского залива: наибольшее количество топлива в среднем смогут купить среднестатистические жители Кувейта (7 222 литра), Катара (6 839 литров) и Объединённых Арабских Эмиратов (4 611 литров).

В то же время худший Индекс бензина в следующих странах:

Пакистан — 166 литров за среднюю зарплату;
Шри-Ланка — 157 литров;
Куба — 27 литров.

Методология и источники данных
Индекс бензина — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2019 года.

В этом исследовании использовались последние данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах государственных статистических управлений или соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют такие данные, была использована статистика с сайта Numbeo.

Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2023 года в 104 странах была взята с сайта GlobalPetrolPrices.com и других локальных источников. Разница цен в июне по сравнению с январем рассчитывалась в местной валюте. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance на июнь 2023 года.

Все цифры вместе со списком источников в формате таблицы доступны по этой ссылке.
  • Вчера, 21:47
  • DTV
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