Аналитики picodi.com проанализировала изменение цен на бензин в разных странах в первом полугодии 2023 года и оценила количество литров топлива, которое можно приобрести на всю среднюю заработную плату.
Первое полугодие прошло без сильных колебаний В течение первых шести месяцев 2023 года стоимость бензина была стабильной. В большинстве европейских стран июньская цена на топливо отличалась от январской менее чем на 5%. Только в Словении и Турции бензин заметно подорожал на 10% и 16% соответственно. В свою очередь в Венгрии стоимость бензина в июне была ниже, чем в январе (–9%).
В Литве средняя стоимость топлива в июне 2023 года подешевела с января на –0,2%. В Молдове, Латвии и Эстонии разница цен была более 1%: –1,4%, –3% и –3% соответственно.
Только на Мальте стоимость бензина не изменилась, т.к. власти «заморозили» цену топлива и энергии.
Индекс бензина 2023 Традиционно низкие цены были отмечены в Восточной Европе: в Беларуси (0,86 €/л), России (0,58 €/л) и Казахстане (0,45 €/л). В свою очередь на данный момент больше всего платят за бензин жители Исландии (2,08 €/л), Норвегии (1,94 €/л) и Дании (1,93 €/л). В Молдове бензин в июне в среднем стоил 1,22 € за литр. Из Балтийских стран самый дешёвый бензин отмечен в Литве — 1,48 €/л. В Латвии литр бензина равен 1,57 €, а в Эстонии — 1,70 €.
Также аналитики проверили, как выглядит соотношение цен на топливо к средней заработной плате.
Больше всего литров бензина могут заправить жители стран с высоким уровнем дохода: Швейцария (3 025 литров), Люксембург (2 413 литров) и Дания (2 033 литра).
По исследованию, молдаване согласно последним данным Статбанка в среднем зарабатывают 11 486, 20 лея (9 198 L после вычета налогов). Получается, что среднестатистический молдаванин на среднюю заработную плату может купить 388 литров бензина (41-е место рейтинга из 43 выбранных стран). В прошлом 2022 году за аналогичный период можно было заправить 230 литров (на 158 литров меньше).
В Латвии на среднюю «чистую» зарплату в 1 071 € можно купить 683 литра (на 223 литра больше прошлогоднего результата). В Литве при зарплате в 1 218 € поле вычета налогов автомобилист купит 822 литра топлива. Среднестатистический житель Эстонии с зарплатой в 1 438 € приобретёт 846 литров.
В поисках рая для водителей С прошлого года тройка лидеров не изменилась. Всё также дешевле всего заправляться в Алжире (0,31 €/л), Кувейте (0,32 €/л) и Иране (0,33 €/л). А дороже всего — в Гонконге(2,76 €л).
В мировом рейтинге покупательной способности заработной платы к топливу на пьедестале оказались страны Персидского залива: наибольшее количество топлива в среднем смогут купить среднестатистические жители Кувейта (7 222 литра), Катара (6 839 литров) и Объединённых Арабских Эмиратов (4 611 литров).
В то же время худший Индекс бензина в следующих странах:
Пакистан — 166 литров за среднюю зарплату; Шри-Ланка — 157 литров; Куба — 27 литров.
Методология и источники данных Индекс бензина — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2019 года.
В этом исследовании использовались последние данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах государственных статистических управлений или соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют такие данные, была использована статистика с сайта Numbeo.
Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2023 года в 104 странах была взята с сайта GlobalPetrolPrices.com и других локальных источников. Разница цен в июне по сравнению с январем рассчитывалась в местной валюте. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance на июнь 2023 года.
Все цифры вместе со списком источников в формате таблицы доступны по этой ссылке.