Прошла встреча Вадима Красносельского с Янисом Мажейкисом – главой Делегации Европейского союза в РМ. В состав прибывшей в Тирасполь группы визитеров вошли сотрудник по политическим вопросам Петер Яник и советник по вопросам торговли Василе Пламадеала. Приднестровскую сторону представили Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг и Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
Обсуждаемые темы: необходимость продолжения переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой, меры, принимаемые для реанимирования по-прежнему жизнеспособного и актуального формата «5+2», практическое наполнение деятельности профильных экспертных (рабочих) групп. Говоря о диалоге на уровне переговорщиков, Вадим Красносельский отметил, что необходимо уходить от практики проведения встреч ради встреч. По словам Президента, общение политпредставителей должно быть функциональным. Среди более конкретных аспектов, затронутых собеседниками, ситуация с запретом Молдовы ввезти на территорию Приднестровья комплектующие для компьютерного томографа, проблемы, связанные с выдачей номерных знаков нейтрального образца, и другие вопросы, годами сохраняющие актуальность. Глава государства акцентировал внимание на том факте, что приднестровская сторона выполнила все взятые на себя обязательства в рамках достигнутых в ходе активной фазы переговоров договоренностей, в то время как Молдова уходит от исполнения, сообщает пресс-служба главы государства.
В качестве позитивного момента Вадим Красносельский отметил стремление обеих республик к миру, назвав его сохранение во всем региональном пространстве в сегодняшних сложных геополитических обстоятельствах задачей номер один. Янис Мажейкис в этой связи подчеркнул, что Европейский союз, к созданию которого подтолкнула в свое время Вторая мировая война, на протяжении всей своей истории ориентирован на обеспечение мира и безопасности.
Не осталось без внимания участников встречи трагическое событие, произошедшее накануне. Европейский дипломат спрашивал, что известно о совершенном 17 июля убийстве Олега Хоржана. Вадим Красносельский проинформировал, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование ведет Следственный комитет ПМР, оперативные действия – МВД ПМР.
«Расследование у меня на контроле. Отрабатываются все версии. Собран материал, благодаря которому мы уже можем судить о мотивах данного преступления. Мы раскроем данное преступление, назовем преступников, которые его совершили. В случае необходимости, мы обратимся в МВД Республики Молдова за правовой или оперативной помощью», – сообщил Президент ПМР.