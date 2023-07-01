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Гутерриш поддержал создание органа ООН для регулирования искусственного интеллекта

Гутерриш поддержал создание органа ООН для регулирования искусственного интеллекта

Генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал идею создания органа всемирной организации для регулирования сферы искусственного интеллекта (ИИ). С таким заявлением он выступил во вторник на заседании Совета Безопасности всемирной организации по проблематике ИИ.

По словам Гутерриша, ООН может стать идеальной площадкой для выработки "глобальных стандартов и подходов" в сфере ИИ. "Упор на защиту будущих поколений в Уставе ООН дает нам право на то, чтобы привлечь все стороны к предотвращению долгосрочных глобальных угроз на коллективной основе. ИИ представляет такую угрозу", - продолжил генсек ООН, передает ТАСС.

"В связи с этим я приветствую призывы ряда стран-членов к тому, чтобы создать новый орган ООН с целью поддержать коллективные усилия по регулированию этой выдающейся технологии", - указал Гутерриш, пояснив, что такой орган мог был функционировать по аналогии с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Международной организацией гражданской авиации (ICAO) или Международной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).

"Основная цель этого органа сводилась бы к поддержке стран в получении максимальной пользы от ИИ, устранении существующих и будущих угроз, а также установлении и реализации выработанных на международном уровне механизмов мониторинга и контроля", - продолжил генсек ООН. По словам Гутерриша, орган, регулирующий сферу ИИ, занимался бы сбором экспертных данных и передачей их мировому сообществу. Кроме того, подобный орган мог бы обеспечить сотрудничество в сфере изучения ИИ с целью "ускорения устойчивого развития".

Совет Безопасности ООН во вторник впервые в своей истории проводит заседание по проблематике искусственного интеллекта. Оно проходит в рамках председательства Великобритании в СБ всемирной организации в июле.

  • Сегодня, 22:21
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