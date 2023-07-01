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Молдова может стать соинвестором электростанции Чернаводской АЭС в Румынии

Молдова может стать соинвестором электростанции Чернаводской АЭС в Румынии

Компания Energocom, на 100% принадлежащая государству Республика Молдова, подписала сегодня в Чернаводэ Меморандум о взаимопонимании с Национальной компанией Румынии Nuclearelectrica.

Целью Меморандума является изучение вариантов обеспечения поставок электроэнергии, производимой Nuclearelectrica, с новых мощностей, которые должны быть введены в коммерческую эксплуатацию, в основном с блоков 3 и 4 Чернаводской АЭС, а также поддержка развития потенциала и навыков человеческих ресурсов в области атомной энергетики, сообщает Noi.md со ссылкой на Moldpres.

Присутствовавший на церемонии министр энергетики Виктор Парликов заявил, что это документ, который будет иметь последствия в ближайшие годы в контексте заявленного Республикой Молдова намерения добиться нулевых выбросов углерода к 2050 году.

«Достижение нашей цели по декарбонизации потребует атомной энергии в нашем энергетическом балансе, энергии, нейтральной для климата. Наша страна не имеет возможности развивать собственные проекты атомной энергетики, но она может извлечь выгоду из особых отношений с Румынией и того факта, что Румыния намерена увеличить объем производства атомной энергии. Именно в этом контексте мы рассматриваем возможность участия Молдовы в качестве соинвестора, чтобы в будущем обеспечить безопасную, устойчивую энергетику по конкурентоспособным ценам», – заявил Парликов.

Energocom покупал электроэнергию, произведенную Nuclearelectrica, в период с октября 2022 г. по апрель 2023 г. В глобальном масштабе атомная энергетика покрывает 10% от общего спроса на электроэнергию, и ожидается, что в странах-членах Международного энергетического агентства эта доля увеличится примерно до 17%.

В Европейском союзе атомная энергетика производит 50% электроэнергии без выбросов парниковых газов. Согласно отчету Европейской экономической комиссии ООН, атомная энергетика за последние 50 лет позволила избежать выбросов 74 гигатонн CO2 .

Инвестиционные проекты Nuclearelectrica являются «зелеными» инвестициями и направлены не только на достижение энергоэффективности, но прежде всего на энергетическую безопасность, энергетическую независимость и защиту потребителей.
  • Сегодня, 22:24
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