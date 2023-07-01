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В структуре Правительства прошли кадровые изменения
Первым заместителем Председателя Правительства – министром экономического развития назначен Сергей Оболоник.
Алена Рускевич займет пост Заместителя Председателя Правительства – министра финансов. Ранее она работала в должности министра финансов.
Соответствующий указ №239 и указ №240 подписал сегодня Президент Вадим Красносельский.
- Сегодня, 22:29
- DTV
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