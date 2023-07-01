Всё происходило в Григориопольском районе: по ночам с 15 по 17 июля пропадали машины. Автовладельцы обращались в милицию.
По подозрению в преступлениях задержаны два юноши 15 и 16 лет, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Как выяснилось, все угоны совершали по стандартной схеме: находили не запертый автомобиль, в большинстве случаев ключи были в замке зажигания.
«Опель-Аскона» найден обгоревшим в овраге между сёлами Буторы и Спея, «Фольксваген-Пассат» – разбитым на обочине автодороги Тирасполь – Каменка, на подъёме в селе Ташлык. «Мицубиси-Галант» бросили между сёлами Буторы и Малаешты.
На ВАЗе-2101 злоумышленники приехали в с. Ташлык, где совершили ДТП – наехали на железобетонную опору линии электропередачи. После автомобиль бросили.
Подозреваемые под стражей. Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилями без цели хищения группой лиц по предварительному сговору.