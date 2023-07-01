Dnestr.TV

 
0

В Григориопольском районе за трое суток угнали четыре машины

В Григориопольском районе за трое суток угнали четыре машины

Всё происходило в Григориопольском районе: по ночам с 15 по 17 июля пропадали машины. Автовладельцы обращались в милицию.

По подозрению в преступлениях задержаны два юноши 15 и 16 лет, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Как выяснилось, все угоны совершали по стандартной схеме: находили не запертый автомобиль, в большинстве случаев ключи были в замке зажигания.

«Опель-Аскона» найден обгоревшим в овраге между сёлами Буторы и Спея, «Фольксваген-Пассат» – разбитым на обочине автодороги Тирасполь – Каменка, на подъёме в селе Ташлык. «Мицубиси-Галант» бросили между сёлами Буторы и Малаешты.

На ВАЗе-2101 злоумышленники приехали в с. Ташлык, где совершили ДТП – наехали на железобетонную опору линии электропередачи. После автомобиль бросили.

Подозреваемые под стражей. Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилями без цели хищения группой лиц по предварительному сговору.
  • Сегодня, 22:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна