За январь-июнь 2023 года товарооборот Украины составил 49,8 млрд долларов. Об этом сообщает Гостаможслужба Украины.
Отмечается, что за указанный период в Украину импортировали товаров на сумму $30,4 млрд, а экспортировали - на сумму $19,4 млрд. Облагаемый импорт составил $24,7 млрд, что составляет 81% общих объемов импортируемых товаров.
По данным Гостаможслужбы, налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-июне 2023 года составила 0,45 долл./кг, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Среди стран, из которых больше всего импортировали товаров в Украину, лидируют Китай ($4,7 млрд), Польша ($3,2 млрд) и Турция ($2,4 млрд).
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу (на $2,7 млрд), Румынию (на $1,9 млрд), Китай (на $1,6 млрд).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли продовольственные товары ($11,7 млрд), металлы и изделия из них ($2,1 млрд), машины, оборудование и транспорт ($1,6 млрд).
В общих объемах ввозимых в январе-июне 2023 года товаров 67% составили машины, оборудование и транспорт ($8,9 млрд), топливно-энергетические товары ($5,8 млрд), продукция химической промышленности ($5,5 млрд).
Инфографика от Дертаможслужбы по товарообороту Украины