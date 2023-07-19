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Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 млрд долларов

Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 млрд долларов
Фото: Getty Images

За январь-июнь 2023 года товарооборот Украины составил 49,8 млрд долларов. Об этом сообщает Гостаможслужба Украины.

Отмечается, что за указанный период в Украину импортировали товаров на сумму $30,4 млрд, а экспортировали - на сумму $19,4 млрд. Облагаемый импорт составил $24,7 млрд, что составляет 81% общих объемов импортируемых товаров.

По данным Гостаможслужбы, налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-июне 2023 года составила 0,45 долл./кг, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Среди стран, из которых больше всего импортировали товаров в Украину, лидируют Китай ($4,7 млрд), Польша ($3,2 млрд) и Турция ($2,4 млрд).

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу (на $2,7 млрд), Румынию (на $1,9 млрд), Китай (на $1,6 млрд).

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли продовольственные товары ($11,7 млрд), металлы и изделия из них ($2,1 млрд), машины, оборудование и транспорт ($1,6 млрд).

В общих объемах ввозимых в январе-июне 2023 года товаров 67% составили машины, оборудование и транспорт ($8,9 млрд), топливно-энергетические товары ($5,8 млрд), продукция химической промышленности ($5,5 млрд).

Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 млрд долларов
Инфографика от Дертаможслужбы по товарообороту Украины
  • Вчера, 17:30
  • DTV
  • Просмотров: 72
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