За год с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 Украина экспортировала зерновых и масличных культур на более 20 млрд дол. США. Об этом рассказал и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, пишет пресс-служба ассоциации.
“За прошлый сезон, с 1 июля 2022 по 30 июня этого года, аграрный экспорт, а это зерновые, масло и масличные культуры, принесли в экономику Украины более 20 млрд дол. За предыдущий сезон это было более 22 млрд долл.”, – отметил Иващенко.
Иващенко отметил, что в нормальных условиях украинские аграрии могли бы надеяться и на большие суммы - 25-27 млрд долл., ведь только на простое судов с зерном украинские аграрии потеряли более 1 млрд долл.
Он напомнил, что до 15 сентября действует запрет на импорт в пять стран ЕС некоторых видов агропродукции из Украины, но транзит украинского зерна по этим странам не запрещен.
И. о. директор УЗА добавил, что традиционные рынки сбыта украинской агропродукции - не в соседних, а в западных европейских странах, на севере Африки и Азии.
"Следовательно туда наше зерно и двигается. Поэтому у нас нет заинтересованности продавать зерно в соседних странах", - – добавил Иващенко.